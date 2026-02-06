Golpe do IPVA engana profissional da tecnologia no Paraná; como evitar a fraude

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os golpes na internet estão cada vez mais elaborados, a ponto de enganar até quem trabalha com tecnologia. Foi o que aconteceu com Wilson Pacheco Junior, que caiu em um golpe na hora de pagar o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) após acessar um site falso do Detran Paraná, visualmente idêntico ao original e impulsionado como link patrocinado no Google.

Wilson tem 44 anos e trabalha diretamente com a tecnologia, na parte de gestão de obras. Com mais de 100 colaboradores, ele conta que seguidamente passa instruções sobre fraudes digitais. Contudo, a correria do dia a dia e um site muito bem elaborado fizeram com que ele caísse no golpe e perdesse R$ 1.300.

O golpe começou quando Wilson digitou “detranpr” no Google. Ele relata que não conferiu o endereço do site, apenas clicou no primeiro resultado exibido, que se tratava de um link patrocinado.

“Eles roubam um domínio conhecido, que provavelmente já faz anúncio no Google e colocam um conteúdo novo. Clonam o site do Detran, colam no novo site e o Google entende aquele site como bom. Ao mesmo investem em patrocínio no site para aparecer por primeiro na relação do buscador”, explica o empreendedor curitibano.

A configuração do site falso era idêntica à do Detran-PR, com a mesma identidade visual. Com pressa para regularizar o imposto, que já estava em atraso, Wilson seguiu com o pagamento.

Site fraudulento tinha mesma configuração do site correto. Foto: Wilson Pacheco Jr. Site fraudulento tinha mesma configuração do site correto. Foto: Wilson Pacheco Jr.

“Tinha um campo para colocar o Renavam, e aí está o segredo do golpe. De alguma forma, o site consulta os valores do IPVA. Estavam corretos, então não desconfiei. Tenho três carros, dois que pagam IPVA e um Fusca. No primeiro, veio o valor certo, com juros corrigidos. O Pix também tinha identidade visual do Detran. Só não prestei atenção no nome do beneficiário”, relata.

Após efetuar o primeiro pagamento, o empreendedor pagou a primeira parcela do segundo carro e agendou as seguintes. Foi somente quando foi consultar o licenciamento do Fusca que desconfiou que algo estava errado.

“O site trouxe o licenciamento por R$ 297. Achei estranho e fui conferir no aplicativo do Detran, que é o caminho correto. Lá, o valor era R$ 97. Voltei ao site e percebi que tinha caído no golpe. Foi aí que olhei o domínio, mas já era tarde”, conta.

Esperança de recuperar o dinheiro

Ao perceber o golpe, Wilson aproveitou para usar o novo recurso de contestar o Pix. Ele já fez o pedido e aguarda o prazo para análise na esperança de recuperar o dinheiro perdido.

Para quem acredita que apenas idosos ou pessoas pouco familiarizadas com a internet são vítimas desse tipo de crime, ele deixa o alerta: “Não sou idoso, tenho 44 anos, não sou avesso à tecnologia, pelo contrário. Mas a vida corrida nos prega algumas peças, como clicar em um link falso e muito bem feito, por sinal”.

Site saiu do ar horas após o golpe

Dicas para não cair no golpe do IPVA

A Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná dá algumas dicas para evitar golpes envolvendo o pagamento do IPVA. Confira:

Confira sempre o endereço do site

Todos os sites oficiais do Governo do Paraná terminam com “pr.gov.br”. Desconfie de páginas com nomes genéricos ou chamativos, como “pagueipva”, “detranveiculos” ou “fazendaestado”. Esses endereços costumam ser usados por golpistas.

Use apenas canais oficiais para gerar a guia

O IPVA 2026 deve ser pago exclusivamente pelos canais oficiais do Estado:

Portal do IPVA

Portal de Pagamentos de Tributos

Aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual (Android e iOS)

Prefira acessar com login e senha

Em 2026, é possível acessar os sistemas usando login do Nota Paraná ou do Gov.br. Essa autenticação ajuda a evitar páginas falsas e aumenta a segurança do pagamento.

Desconfie de descontos fora da regra

Não existem descontos “extras” para o IPVA. O único abatimento legal é o de 6% para pagamento à vista, dentro do prazo conforme o final da placa. Qualquer oferta diferente disso é indício de golpe.

Evite links de pagamento em buscadores

Golpistas costumam impulsionar sites falsos para aparecerem entre os primeiros resultados do Google. O mais seguro é digitar diretamente o endereço do site oficial no navegador ou usar aplicativos do Governo do Estado.

Confira o destinatário antes de pagar

No pagamento via Pix ou código de barras, o nome do beneficiário deve ser sempre:

“Governo do Paraná – Secretaria de Estado da Fazenda”.

Não pague se aparecerem nomes genéricos ou de empresas privadas.

O Governo não envia cobranças por mensagem

A Receita Estadual não envia guias de pagamento, links ou chaves Pix por e-mail, SMS ou WhatsApp. Recebeu algo assim? Ignore.

Pix só pelos canais oficiais

O pagamento via Pix é permitido, mas a guia deve ser gerada somente nos canais oficiais. A quitação ocorre pela leitura do QR Code ou do código de barras emitidos pelo Estado.