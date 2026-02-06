Recorde de público: 3 milhões de pessoas e R$ 722 milhões no Natal de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Natal de Curitiba 2025 entrou para a história com números que consolidam a capital paranaense como referência no turismo de eventos nacional. Durante 44 dias de programação, as atrações atraíram 3,09 milhões de espectadores, um salto de 35% em comparação ao ano anterior. O impacto econômico também impressionou: R$ 722 milhões movimentados na economia local, crescimento de 80% em relação a 2024.

A estratégia de descentralização da programação foi um dos pontos altos desta edição. Com mais de 150 atrações gratuitas espalhadas pelas dez regionais da cidade, o evento democratizou o acesso aos espetáculos e impulsionou o comércio em diferentes bairros. Parques, praças, ruas e equipamentos públicos se transformaram em palcos para celebrações natalinas, criando novos pontos de interesse além das tradicionais atrações centrais.

Um dos grandes destaques foi a estreia da experiência oficial da Disney no Brasil. O projeto “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível” transformou o Parque Barigui em um verdadeiro parque temático, com ativações interativas e apresentações ao vivo que reuniram personagens icônicos como Mickey e Minnie, além de mais de 30 artistas. A iniciativa foi um sucesso absoluto, atraindo mais de 1 milhão de visitantes durante o período.

O evento provou ser não apenas um fenômeno cultural, mas um verdadeiro motor econômico para a cidade. Segundo dados do Instituto Municipal de Turismo, 469,8 mil turistas visitaram Curitiba durante o período natalino, representando um aumento de 60% em comparação a 2024. A taxa média de ocupação hoteleira ficou próxima de 90%, com picos de 100% nas regiões centrais durante os dias de grandes espetáculos. A permanência média de 4,1 noites ampliou significativamente o impacto sobre bares, restaurantes, comércio e transporte.

O público aprovou a experiência: 95% manifestaram satisfação geral com o evento, e 83% dos visitantes afirmaram que pretendem retornar à cidade para acompanhar novas edições do Natal de Curitiba. Na área cultural, a edição somou 294 apresentações em 38 atrações, garantindo renda para 780 artistas contratados pela Fundação Cultural de Curitiba.

A realização do evento envolveu ainda 32 empresas e aproximadamente 10 mil trabalhadores entre produção, montagem, segurança e serviços. Para o prefeito Eduardo Pimentel (PSD), o resultado confirma o papel do evento como política pública estratégica.

“O Natal de Curitiba deixou de ser apenas uma programação cultural e se consolidou como um projeto de desenvolvimento econômico e turístico. A cada real investido, houve retorno expressivo para a economia local, além do fortalecimento da imagem da cidade”, afirmou.

O presidente do Instituto Municipal de Turismo, Rodrigo Swinka, destacou que o evento se transformou em produto turístico estruturado. “O Natal de Curitiba tem capacidade de atrair visitantes de todo o Brasil e também do exterior. Os números refletem a qualidade da experiência oferecida e o alto nível de satisfação do público”, disse.

O vice-governador do Paraná, Darci Piana (PSD), também ressaltou os efeitos econômicos da programação. Segundo ele, o desempenho do evento beneficia diferentes setores da cidade. “O Natal de Curitiba mostra como cultura, planejamento e parcerias podem se transformar em desenvolvimento econômico e fortalecimento do turismo”, declarou.

