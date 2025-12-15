Espetáculo mais esperado do Natal da Disney em Curitiba estreia nesta segunda

Uma das semanas mais aguardadas do Natal de Curitiba 2025 está prestes a ter início. Com ingressos esgotados começam os shows ao vivo do Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, que ocorre pela primeira vez no Brasil. Outra superprodução que estreia é o espetáculo História da Natividade, do Parque Tanguá, musical com um final apoteótico em um dos cartões-postais mais emblemáticos da capital.

A semana (15 a 21/12) ainda reserva atrações como o Pedala de Natal do Parque Náutico, o Grande Concerto do Memorial Paranista, a Serenata do Hospital Nossa Senhora das Graças e a volta do musical A Inesquecível Fábrica de Emoções do Natal, em frente ao Teatro Guaíra, do Natal na Praça Santos Andrade.

Na segunda-feira (15/12), às 17h30, ocorre a última apresentação do show que tem como cenário o lúdico trem Maria Fumaça decorado, do projeto Rumo ao Natal. O show ocorre na sede da Rumo no bairro Cajuru (Rua Emílio Bertolini, 100). A nostálgica e iluminada locomotiva ainda poderá ser vista circulando neste dia pela capital, seguindo para outras cidades.

Às 20h, tem início o Pedala de Natal 2025, que fará um percurso entre a Rua da Cidadania do Boqueirão e o Natal do Parque Náutico, no Alto Boqueirão. Durante o passeio, os ciclistas poderão apreciar diversas estações natalinas do circuito (que normalmente pode ser feito de carro ou ônibus coletivo), desde os portais Iluminados, passando pela Casa do Papai Noel, árvores de Natal e as fases da história da Natividade, como O Presépio de Natal. No dia, não irá ocorrer o percurso “drive-thru” (de carro ou ônibus saindo do Terminal do Boqueirão) no Natal do Parque Náutico – até o encerramento do passeio.

Também na segunda, a partir das 19h, ocorre a Festa das Luzes (Chanuká), celebração da comunidade judaica. No mesmo momento judeus do mundo inteiro acendem o candelabro com oito velas (Chanuká). Em 2025, a festa das luzes completa 28 anos de celebração na Praça 29 de Março, no bairro Mercês.

Disney Celebra: Um Natal Inesquecível

Uma das grandes novidades do Natal de Curitiba 2025, o show ao vivo Disney Celebra: Um Natal Inesquecível tem suas primeiras sessões na terça-feira (16/12). Serão três espetáculos diários com ingressos esgotados, de segunda a domingo, às 11h, 16h e 20h, até 23 de dezembro.

Pela primeira vez no Brasil, o espetáculo ao vivo oficial da Disney terá os personagens Mickey e Minnie, bem como um elenco de 30 artistas em uma produção com cenários deslumbrantes, trilha sonora ao vivo e figurinos originais, celebrando a magia, a união e a esperança do Natal.

Os shows ao vivo ocorrem no Centro de Eventos Positivo do Parque Barigui, no Santo Inácio, que também reúne duas atrações gratuitas da programação Disney Celebra: Um Natal Inesquecível. São o Parque Mágico, com espaços fotografáveis temáticos Disney, e o Disney+ Open Air, com sessões de filmes ao ar livre. Essas atrações também ocorrem até 23 de dezembro.

E se chover?

Em caso de mau tempo, atrações ao ar livre do Natal de Curitiba (inclusive os brinquedos, como carrosséis, trenzinhos e roda-gigante) podem ser suspensas, canceladas ou adiadas. Também há algumas apresentações que podem ser transferidas para locais cobertos.

Segunda-feira (15/12) no Natal de Curitiba 2025

9h – Abertura das sessões de filmes do Disney+ Open (Parque Barigui, s/n, Santo Inácio)

– Abertura das sessões de filmes do Disney+ Open (Parque Barigui, s/n, Santo Inácio) 9h – Carrossel e trenzinho sobre trilhos do Natal Condor no Passeio Público (R. Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Centro)

– Carrossel e trenzinho sobre trilhos do Natal Condor no Passeio Público (R. Presidente Carlos Cavalcanti, s/n, Centro) 10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório, s/n, Centro)

– Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório, s/n, Centro) 10h – Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

– Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, s/n, Centro) 13h – Trenzinho elétrico do Natal da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

– Trenzinho elétrico do Natal da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, s/n, Centro) 14h – Carrossel do Parque Tanguá (Rua Oswaldo Maciel, 97, Taboão)

– Carrossel do Parque Tanguá (Rua Oswaldo Maciel, 97, Taboão) 17h – Casa do Papai Noel da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

– Casa do Papai Noel da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, s/n, Centro) 17h30 – Último espetáculo da Maria Fumaça do projeto Rumo ao Natal (sede da Rumo, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru)

– Último espetáculo da Maria Fumaça do projeto Rumo ao Natal (sede da Rumo, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru) 18h – Um Paço para o Futuro: Natal no Paço 2025 (Praça Generoso Marques, s/n, Centro)

– Um Paço para o Futuro: Natal no Paço 2025 (Praça Generoso Marques, s/n, Centro) 19h – Chanuka – Festa das Luzes (Praça 29 de Março, s/n, Mercês)

– Chanuka – Festa das Luzes (Praça 29 de Março, s/n, Mercês) 19h30 – Rua Iluminada da Família Moletta (Rua Nicola Pelanda, 5.962, Umbará)

– Rua Iluminada da Família Moletta (Rua Nicola Pelanda, 5.962, Umbará) 20h – Pedala de Natal 2025 no Parque Náutico (saída da Rua da Cidadania do Boqueirão, na Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430, Boqueirão)

– Pedala de Natal 2025 no Parque Náutico (saída da Rua da Cidadania do Boqueirão, na Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430, Boqueirão) 20h – Espetáculo Abrace o Mundo em frente ao prédio histórico da UFPR (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

– Espetáculo Abrace o Mundo em frente ao prédio histórico da UFPR (Praça Santos Andrade, s/n, Centro) Visitação livre – Parque Mágico do Disney Celebra – Um Natal Inesquecível (Parque Barigui, s/n, Santo Inácio)