Mega obra na BR-277 deve aliviar gargalo crítico em Curitiba; veja o vídeo!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Finalmente os motoristas de Curitiba e região receberam uma tão esperada notícia. O O trecho da BR-277 que liga Curitiba a São José dos Pinhais, um dos mais movimentados do Paraná, vai ser transformado. Um dos gargalos mais críticos das rodovias do Paraná, o trecho vai receber uma terceira pista em cada sentido, ciclovias e vias marginais.

Veja o vídeo logo abaixo para ter uma ideia da transformação:

As melhorias são dentro do Lote 2 das novas concessões rodoviárias. O lançamento ocorreu nesta sexta-feira (12/12), próximo à divisa entre os dois municípios, com a participação do governador Carlos Massa Ratinho Junior. As ações serão executadas pela concessionária EPR Litoral Pioneiro. O investimento é de aproximadamente R$ 148 milhões.

Nesta etapa, serão implantados 32 quilômetros de faixas adicionais entre os quilômetros 83 e 67, em ambos os sentidos, desde o Jardim Botânico, em Curitiba, até a Borda do Campo, em São José dos Pinhais. O conjunto de melhorias inclui ainda alargamento de 15 pontes e viadutos, nas regiões do Jardim das Américas, Cajuru e Avenida do Trabalhador, 20 estruturas de contenção, 3,2 quilômetros de vias marginais em Curitiba, 15 quilômetros de ciclovias e a uma nova passarela na região da Quadra Esportiva Peladeiro.

Diferentes frentes ao longo da via terão trabalhos iniciando de forma simultânea, todos eles focados na ampliação da capacidade de tráfego e no aumento da segurança viária. “No primeiro ano de concessão já são mais de R$ 2 bilhões em obras, algo que não acontecia há décadas no Paraná”, afirmou Ratinho Júnior.

De acordo com o governador, o conjunto das intervenções estruturantes, que também inclui melhorias na ligação com o Litoral, novos contornos, duplicações e obras complementares, consolida uma estratégia de longo prazo para sustentar o crescimento econômico do Estado e ampliar sua competitividade logística.

Do lado do Governo do Estado, as intervenções do Litoral englobam a duplicação entre Garuva e Guaratuba e a duplicação de Matinhos a Pontal do Paraná, além da Ponte de Guaratuba.

Obras já começaram. Foto: Jonathan Campos / AEN