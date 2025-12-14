Guto Silva é pré-candidato; Ratinho Jr. se esquiva sobre escolha

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O secretário estadual das Cidades do Paraná, Guto Silva (PSD), confirmou publicamente a pré-candidatura ao governo e defendeu a continuidade do projeto político iniciado por Ratinho Junior (PSD). A declaração foi dada em entrevista à rádio Cultura de Foz do Iguaçu, no programa Contraponto, na última terça-feira (9), em meio à disputa interna no partido pela indicação do atual governador.

Silva, que já ocupou postos estratégicos como a Casa Civil e a Secretaria de Planejamento, afirmou que sua pré-candidatura está “consolidada” desde novembo. Para ele, o desempenho da atual gestão estadual reforça a ideia de que o Paraná deve seguir a mesma linha administrativa.

“Estou muito feliz e orgulhoso em ser considerado um candidato competitivo. Precisamos consolidar políticas e continuar modernizando o Paraná. Confirmo minha pré-candidatura e acredito muito nesse projeto que construí ao lado do governador”, afirma.

Além de Guto Silva, considerado o preferido do governador nos bastidores políticos, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), deputado estadual Alexandre Curi (PSD) e o ex-prefeito de Curitiba e secretário do estado de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, são pré-candidatos ao governo pelo grupo político de Ratinho Junior.

Ratinho Junior se esquiva sobre apoio a Guto Silva

Dois dias depois, durante a entrega da obra da rodovia Perimetral Leste, que dá acesso à ponte da Integração em Foz do Iguaçu, Ratinho Junior afirmou que o PSD terá candidato nas eleições de 2026 para dar continuidade ao modelo de gestão no estado. No entanto, o governador paranaense ainda não confirma o nome do escolhido.

Questionado sobre as pesquisas — que colocam Sergio Moro à frente dos cotados pelo PSD — Ratinho Junior disse que os levantamentos são importantes, mas destacou que as características do candidato escolhido pelo grupo político serão mais decisivas no pleito do próximo ano. “O mais importante é a confiança, a lealdade e a capacidade técnica para tocar o nosso estado”, disse Ratinho Junior.

O governador ressaltou que o escolhido terá de unificar o grupo político, avaliação semelhante à de Guto Silva, que afirma não existir disputa interna e divisões dentro do PSD entre alas que defendem as pré-candidaturas de Greca ou de Curi. “Não acredito em racha. Acredito em composição. Teremos vagas de governador, vice, duas cadeiras para o Senado e a presidência da Assembleia. Há espaço para todos”, defende Silva.