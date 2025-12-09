Carregamento ultrarrápido: BUD atinge carga total em minutos, mais rápido que seu celular

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O bonde elétrico BUD chegou à região metropolitana de Curitiba nesta terça-feira e já está dando o que falar. E não é para menos, gente! Um detalhe chamou a atenção de quem acompanhou o lançamento: o veículo precisa de apenas 12 minutinhos para carga total, o que rende uma autonomia de 40 km. Quanto tempo seu celular leva para carregar completamente? Pois é…

O BUD é movido por baterias de íons de lítio de 600 kWh, que podem ser carregadas rapidamente nas estações por pantógrafos aéreos – bastam 30 segundos para garantir autonomia de 3 a 5 quilômetros. À noite, a recarga completa com o carregamento ultrarrápido nas garagens permite até 40 km de operação contínua com um carregamento de apenas 12 minutos.

Entre os benefícios do BUD, além do carregamento ultrarrápido que supera o seu celular, está o menor custo de implantação, que chega a ser três vezes menor que os sistemas VLT; condução automática em vias exclusivas; tempo de implementação curto, chegando a um ano para vias de até 15 quilômetros com cerca de 15 veículos; e potencial para aumento de composição com até quatro carros de 10 metros, ampliando a capacidade para 360 passageiros.

Foto: Felipe Henschel/AEN Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná. Foto: Felipe Henschel/AEN Autoridades fizeram a inauguração do BUD, na Região Metropolitana de Curitiba. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná. Com capacidade para transportar 280 pessoas por viagem, o veículo de 30 metros de comprimento conta com ar-condicionado e operação bidirecional Foto: AMEP.

Só para você ter uma ideia, o maior ônibus em circulação no transporte coletivo da RMC tem capacidade para 250 pessoas. Ou seja, o BUD leva uma verdadeira galera pro rolê!

O fato de ser 100% elétrico também ajuda a baratear custos, uma vez que hoje o sistema é significativamente onerado pelos gastos com combustíveis. O BUD não usa bateria de lítio como outros veículos elétricos, mas supercapacitores, que permitem um carregamento ultrarrápido mais rápido e eficiente.

Com durabilidade estimada em 30 anos – o dobro de um ônibus biarticulado –, o novo modelo representa um salto em custo-benefício para o transporte público. O contrato com a empresa é de 15 meses, passível de prorrogação.

+ Leia mais Bonde Urbano Digital inicia operação em Piraquara e Pinhais

O Bonde Urbano Digital é um veículo 100% elétrico com pneus, possui 30 metros de comprimento e conta com ar-condicionado e operação bidirecional. A velocidade de deslocamento é maior em relação aos ônibus, chegando a até 70 km/h, ante 60 km/h do sistema BRT.

Outro diferencial é a vida útil do veículo, que pode chegar a 30 anos, três vezes mais que o atual sistema de transporte coletivo. O veículo também possui rastreamento automático, orientação autônoma e proteção eletrônica ativa. Conta com sensores, radares e vídeo, oferecendo maior segurança durante os deslocamentos, uma vez que ele compartilha a via com outros veículos como carros, caminhões, motos e ônibus.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉