Bonde Urbano Digital inicia operação em Piraquara e Pinhais

O Bonde Urbano Digital (BUD), inovação no transporte público, realizou sua primeira viagem nesta terça-feira (09) entre o Terminal São Roque, em Piraquara, e o Parque das Águas, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Na próxima semana, o itinerário será estendido até o Terminal de Pinhais.

Fabricado pela CRRC Nanjing Puzhen, o BUD combina características do VLT e do BRT. Utiliza tecnologia Digital Rail Transit (DRT) para seguir um “trilho virtual” feito por marcadores magnéticos e sensores no asfalto, dispensando trilhos físicos.

Com capacidade para 280 passageiros, o BUD terá tarifa de R$ 5,50, igual ao transporte convencional. O percurso de cerca de 10 km sairá do Terminal de Pinhais, passando pela Avenida Ayrton Senna da Silva e Rodovia Dep. João Leopoldo Jacomel até o Terminal São Roque. Mesmo com tecnologia autônoma, contará com motoristas em todas as viagens.

O veículo 100% elétrico tem 30 metros de comprimento, ar-condicionado e operação bidirecional. Atinge velocidade de até 70 km/h e possui vida útil estimada de 30 anos. Conta com rastreamento automático, orientação autônoma e proteção eletrônica ativa através de sensores, radares e vídeo.

Entre os benefícios estão o menor custo de implantação comparado ao VLT, condução automática em vias exclusivas, tempo curto de implementação e potencial para aumento da composição. O uso de supercapacitores permite carregamento rápido, com autonomia de 40 km após 12 minutos de carga.

O Paraná é pioneiro na adoção do Bonde Urbano Digital na América do Sul. O projeto tem como referência a implementação em Campeche, no México. A iniciativa já atraiu o interesse de outros estados, municípios e países da região.