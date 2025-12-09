Novo BUD faz viagem inaugural entre Piraquara e Pinhais, na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Bonde Urbano Digital, apelidado de BUD, realizou na manhã desta terça-feira (09/12) sua primeira viagem oficial entre Piraquara e Pinhais. Com saída do Terminal São Roque, em Piraquara, o moderno veículo percorreu seu trajeto até o Parque das Águas, em Pinhais, inaugurando uma nova era no transporte público da região.

“Um dia muito especial para todos nós, que sonhamos num projeto de modernização do transporte público da nossa capital, da região metropolitana, e hoje é um dia que é um marco para a América do Sul e para todos nós, com essa inovação. Curitiba e região metropolitana tem a tradição de apresentar para o mundo soluções do transporte público”, disse o governador Ratinho Jr na inauguração do BUD.

“Curitiba e região metropolitana tem a tradição de apresentar para o mundo soluções do transporte público, como o Ligerinho, o BRT, e hoje nós temos a alegria de apresentar para a população o carinhosamente carimbado como BUD, Bonde Urbano Digital”, completou.

Autoridades fizeram a inauguração do BUD, na Região Metropolitana de Curitiba. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná.

Com suas linhas modernas e tecnologia de ponta, o BUD se assemelha ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), mas traz uma inovação importante: utiliza indução magnética para se guiar no asfalto, dispensando a necessidade de trilhos convencionais e reduzindo consideravelmente os custos de implantação.

Fabricado pela empresa chinesa CRRC Nanjing Puzhen, o novo transporte é uma espécie de filho híbrido, combinando o melhor do VLT com as vantagens do já conhecido BRT (Bus Rapid Transit).

Com capacidade para transportar 280 pessoas por viagem, o veículo de 30 metros de comprimento conta com ar-condicionado e operação bidirecional, permitindo que opere em ambas as direções sem necessidade de manobras.

Outro diferencial está na velocidade. O BUD pode atingir até 70 km/h, superando o limite de 60 km/h dos ônibus convencionais que circulam pela região. Para utilizar o novo sistema, os passageiros pagarão tarifa de R$ 5,50, valor equivalente ao cobrado nos ônibus tradicionais.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉