Presépios da Polônia são expostos no Bosque do Papa em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quatro presépios originais da cidade de Cracóvia, na Polônia, estão em exposição no Memorial da Imigração Polonesa, no Bosque do Papa, em Curitiba. A mostra faz parte da programação do Natal de Curitiba 2025 e ficará aberta ao público até 31 de janeiro de 2026.

Os presépios, doados pelo Consulado Geral da República da Polônia em Curitiba, representam uma tradição secular da antiga capital polonesa. Diferentemente dos presépios tradicionais, as peças retratam o nascimento de Jesus em castelos e catedrais ricamente decorados, sem a presença de animais ou palha.

A exposição “Szopki Krakowskie” (Presépios de Cracóvia) está instalada em uma das sete casas de madeira do memorial, construídas originalmente por volta de 1878 e remontadas no local. A curadoria é de Danuta Lisicki de Abreu, coordenadora da programação do Bosque do Papa.

+ Leia mais: 3 receitas natalinas para comemorar em família

Além dos quatro presépios de Cracóvia, a mostra reúne outros 36 exemplares coletados pela curadora, incluindo peças feitas por descendentes de imigrantes poloneses na região de Curitiba. Os presépios variam em tamanho, com o maior medindo 1,80 metro de altura.

A tradição dos presépios de Cracóvia, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO desde 2018, remonta ao século 19. Anualmente, desde 1937, a cidade polonesa realiza um concurso para eleger o mais belo presépio.

O Memorial da Imigração Polonesa no Bosque do Papa está aberto de terça a domingo, das 9h às 17h. A entrada é gratuita. Além da exposição de presépios, o local mantém mostras permanentes de trajes, utensílios e documentos históricos da imigração polonesa no Paraná.