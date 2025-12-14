Variedades

3 receitas natalinas para comemorar em família

Macarrão com bacalhau cremoso (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock)

Nada combina mais com o Natal do que reunir quem amamos ao redor da mesa. Entre risadas, reencontros e histórias compartilhadas, os sabores dessa época ajudam a criar memórias que permanecem, deixando a celebração ainda mais aconchegante e cheia de encanto.

A seguir, veja 3 receitas natalinas para comemorar em família!

Macarrão com bacalhau cremoso

Ingredientes

  • 400 g de macarrão penne
  • 400 g de bacalhau dessalgado e em lascas
  • 2 xícaras de chá de couve-flor em floretes
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 200 g de creme de leite
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 10 tomates-cereja cortados ao meio
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Cebolinha picada para finalizar
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe por 8 minutos ou até ficar al dente. Em outra panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a couve-flor e cozinhe até ficar macia. Escorra o macarrão e a couve-flor e reserve.

Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar levemente. Acrescente o bacalhau e misture por alguns minutos até aquecer bem. Reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio. Quando derreter, acrescente a farinha de trigo e mexa por 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo sempre até engrossar. Misture o creme de leite e o queijo parmesão. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Misture o molho com o bacalhau refogado, o macarrão e a couve-flor. Adicione os tomates-cereja e misture delicadamente. Finalize com a cebolinha e um fio de azeite. Sirva em seguida.

Brownie de chocolate natalino servido em prato de cerâmica preto em cima de mesa de madeira com decoração de natal ao redor
Brownie de chocolate natalino (Imagem: Katarzyna Hurova | Shutterstock)

Brownie de chocolate natalino

Ingredientes

  • 400 g de chocolate meio-amargo picado
  • 150 g de manteiga
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 3 colheres de sopa de cacau em pó
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá de extrato de baunilha
  • Confeitos natalinos (estrelas, bolinhas, árvores) para decorar
  • Palitos coloridos para montar as árvores

Modo de preparo

Em uma panela, derreta 200 g de chocolate com a manteiga em fogo baixo, mexendo até ficar homogêneo. Reserve. Em uma tigela, misture os ovos com o açúcar até incorporar. Adicione o chocolate derretido e misture bem. Junte a farinha de trigo, o cacau, o sal e o extrato de baunilha, mexendo até formar uma massa lisa. Transfira a massa para uma forma retangular forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos. Retire e deixe esfriar completamente antes de cortar.

Com a ajuda de uma faca, corte o brownie em triângulos. Insira os palitos coloridos na base de cada triângulo para formar o tronco da árvore. Reserve. Derreta 200 g de chocolate meio amargo em banho-maria. Coloque o chocolate derretido em um saquinho ou use uma colher para fazer fios sobre cada triângulo. Finalize com os confeitos natalinos por cima enquanto a cobertura ainda está mole. Sirva em seguida. 

Arroz com nozes e uva-passa

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz
  • 4 xícaras de chá de água
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara de chá de uva-passa
  • 1/2 xícara de chá de nozes picadas
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e a manteiga em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até murchar. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte o arroz e misture bem para envolver todos os grãos. Coloque a água, adicione sal e pimenta-do-reino e misture levemente. Assim que começar a ferver, reduza para fogo baixo, tampe a panela parcialmente e cozinhe até a água secar. Quando o arroz estiver cozido, acrescente a uva-passa, as nozes e a salsinha. Misture com cuidado e tampe a panela por 5 minutos, para que os sabores se integrem. Sirva em seguida.

