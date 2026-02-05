Araucária faz novo acordo para integração ao transporte metropolitano; entenda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Araucária firmou um novo convênio para oficializar a integração do município ao Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano, gerenciado pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP). O acordo foi publicado no Diário Oficial do Paraná nesta quarta-feira (4/2).

Pelo documento, o valor total do convênio é de R$ 1.452.999,90. Segundo a AMEP, a assinatura representa uma mudança jurídica e não a criação de um novo serviço. A mudança tem o objetivo de ampliar a segurança do contrato do transporte público entre a cidade e o governo estadual.

Antes dessa formalização, a integração era mantida por meio de Acordos de Cooperação Técnica, que precisavam ser renovados anualmente. Com a formalização como convênio, o prazo de vigência passa a ser de cinco anos.

A prefeitura de Araucária afirma que, de fato, nada muda. “Em termos de integração com Curitiba e região metropolitana, segue da mesma forma”, declarou a administração da cidade.

Vai subir a passagem de ônibus em Araucária?

Araucária faz parte da Rede Integrada de Transporte (RIT) desde 1996. Em 2015, os terminais Araucária Centro e Angélica foram adaptados para um novo modelo operacional urbano e metropolitano, ainda sob a gestão da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec).

Na prática, a mudança recente se restringe ao formato jurídico do contrato. Ou seja, para quem utiliza o transporte metropolitano diariamente, a alteração não implica em mudanças de itinerários, quantidade de veículos ou no valor da tarifa.

Atualmente, quem vai de Curitiba para Araucária pode pagar a passagem com o cartão da Urbanização de Curitiba (Urbs), com tarifa de R$ 6. Para usuários do Metrocard, o valor é de R$ 5,50 no cartão. Já os deslocamentos dentro de Araucária, em ônibus operados por empresas contratadas pelo município (TRIAR), seguem com tarifa de R$ 1 desde abril de 2025.