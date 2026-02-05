Nova linha X48 conecta praças Eufrásio Correia e Rui Barbosa em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) lançará na próxima segunda-feira (9/2) a linha especial X48-Eufrásio/Rui Barbosa. A nova rota circular visa facilitar o deslocamento de passageiros após a desativação da estação-tubo Eufrásio Correia, que ocorrerá no sábado (7/2). A linha operará em dias úteis, com frequência de 7 minutos, a partir das 6h.

A X48 terá ponto inicial na Rua Lourenço Pinto, ao lado da Praça Eufrásio Correia, e fará paradas na Praça Carlos Gomes, Rua Alferes Poli e Praça Rui Barbosa. Nas praças Rui Barbosa e Carlos Gomes, os passageiros poderão fazer integração temporal com linhas expressas, usando o cartão-transporte Urbs categoria usuário.

A desativação da estação Eufrásio Correia, que atendia cerca de 22 mil passageiros por dia, faz parte das obras do Ligeirão Leste/Oeste. As linhas que operavam nesse ponto serão transferidas para a Praça Rui Barbosa, mantendo as conexões entre eixos e bairros.

Após a conclusão das obras, a nova estação Eufrásio Correia será a maior da cidade, com 80 metros de extensão em cada sentido, dobrando sua capacidade atual. A estrutura permitirá a ultrapassagem do Ligeirão Leste/Oeste e contará com design moderno e ambiente climatizado.