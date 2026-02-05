Terminal Metropolitano no Paraná começa a sair do papel após 30 anos de espera

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A ordem de serviço para a construção do novo Terminal Metropolitano de Londrina foi assinada pelo governador Ratinho Júnior nesta quarta-feira (4/2). Com a documentação firmada, a empresa responsável terá prazo de 22 meses para a execução da obra.

O novo terminal será construído em frente ao Terminal Urbano Central, na Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste). O complexo terá mais de 12 mil metros quadrados de área construída, ocupando um quarteirão inteiro. Uma passarela elevada, sobre a Leste-Oeste, fará a ligação entre o Terminal Metropolitano e o Terminal Urbano de Londrina.

A construção do terminal é uma demanda da população há cerca de 30 anos. Com investimento de R$ 36,8 milhões, o espaço vai concentrar as linhas que atendem cidades da região, como Cambé, Ibiporã, Rolândia, Jataizinho, Sertanópolis, Bela Vista do Paraíso, Assaí e São Sebastião da Amoreira.

Atualmente, o terminal ao lado atende cerca de 50 mil passageiros por dia. Com a conclusão da nova obra, a estrutura contará com 15 plataformas de embarque e desembarque, além de outras cinco áreas de espera, o que deve ampliar o fluxo entre os terminais.

O projeto também prevê a construção de setores administrativos e operacionais, bicicletário, lanchonetes, sanitários, estruturas com acessibilidade, passarela de integração e área recreativa com playground. Parte da área será dedicada à valorização da cultura do café, reforçando a identidade histórica da região.

Obra é de responsabilidade da Amep

O projeto e a execução são de responsabilidade da Agência de Assuntos Metropolitanos (Amep). Os trabalhos serão realizados pelo Consórcio Terminal Londrina, formado pelas empresas Penascal Engenharia e Árteno Ltda., vencedor da licitação com a melhor proposta financeira, que apresentou desconto de 14,99%.

Com a assinatura da ordem de serviço, a empresa já está autorizada a iniciar as atividades no local. A primeira etapa será a demolição da estrutura existente, seguida por serviços de terraplanagem, medições e preparação da área, até o início da construção.

Durante a solenidade, o governo estadual também anunciou um investimento de R$ 17,3 milhões para melhorias asfálticas na zona urbana de Londrina. Os recursos serão destinados por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova, com repasse da Secretaria das Cidades do Paraná (Secid).