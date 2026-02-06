Paranaense acerta os 15 números da Lotofácil 3606 e fatura prêmio recheado

Se você passou pela Mundial Loterias, em Apucarana, e sentiu um brilho diferente no ar, já sabe o motivo. O sorteio da Lotofácil 3606, realizado na noite desta quinta-feira (05/02), fez a alegria de um sortudo (ou sortuda) da nossa região.
O Sortudo de Apucarana e os Números Mágicos
Enquanto muita gente estava apenas pensando no descanso, uma aposta simples feita em Apucarana acertou na mosca as 15 dezenas do concurso 3606. O prêmio? Nada menos que R$ 620.329,13.
O valor faz parte do rateio do prêmio principal de R$ 5 milhões, que foi dividido entre seis apostas vencedoras em todo o Brasil. Os números que mudaram a vida do nosso conterrâneo foram:
Resultado Lotofácil 3606: 02 – 03 – 06 – 07 – 09 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24
Detalhes da Aposta
Diferente daqueles bolões gigantescos com dezenas de cotas, a aposta de Apucarana foi simples, o que significa que o prêmio vai direto para um único bolso (ou conta bancária, para ser mais seguro). Nada mal para uma quinta-feira, hein?
Como jogar no próximo sorteio?
Se você não foi o ganhador dessa vez, não precisa fechar a cara. O próximo sorteio da Lotofácil acontece hoje, sexta-feira (06/02), com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.
Para tentar a sorte, você pode:
- Ir até qualquer Casa Lotérica até as 19h.
- Apostar pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo site oficial.
- Escolher entre 15 e 20 números, dentro dos 25 disponíveis.
A aposta mínima custa R$ 3,00 e você ganha prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
