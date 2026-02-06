Curitiba promove festival gratuito de verão com esporte e lazer no domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realiza neste domingo (8/2) a terceira edição do festival Verão Curitiba 2026, oferecendo programação gratuita de esporte e lazer para toda a família. As atividades acontecem das 14h às 18h em sete locais da cidade: Praça Afonso Botelho e os parques Atuba, Barigui, Lago Azul, Náutico, dos Tropeiros e Pinhal de Santana.

O evento, coordenado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), conta com diversas atrações como brinquedos infláveis aquáticos, lona de skibunda com canhão de espuma, jogos de tabuleiro gigantes, futebol de botão, triciclo família, cama elástica e circuito de bicicleta. Também estão disponíveis quadras esportivas para práticas como beach tennis, voleibol, minifutebol e tênis de mesa.

Profissionais da Smelj promovem brincadeiras esportivas orientadas, com atividades adaptadas para todas as idades, incentivando a prática esportiva e a convivência nos espaços públicos. O festival acontece aos domingos, com uma pausa durante o período do carnaval, e tem sua última edição programada para 22 de fevereiro.

Locais e horários

As atividades do Verão Curitiba 2026 ocorrem das 14h às 18h nos seguintes locais: Parque Atuba (Rua Pintor Ricardo Krieger, 550), Parque Barigui (Alameda Burle Marx, s/n), Parque Lago Azul (Rua Colomba Merlin, 831), Parque Náutico (Avenida Marechal Floriano Peixoto, 12.205), Parque dos Tropeiros (Rua Maria Lúcia Locher de Athayde), Parque Pinhal de Santana (Estrada Delegado Bruno de Almeida, 5.421) e Praça Afonso Botelho.