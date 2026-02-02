Vai alugar casa no Litoral para o Carnaval? Cuidado com o golpe do falso aluguel

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com o feriado de Carnaval se aproximando e o aumento significativo da procura por casas e apartamentos no litoral paranaense, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) reforça o alerta à população sobre o golpe do falso aluguel, prática criminosa que costuma se intensificar em períodos de alta demanda turística.

A PCPR orienta turistas e moradores a redobrarem a atenção ao negociar a locação de imóveis, especialmente diante de ofertas com valores muito abaixo do praticado no mercado. Nesse tipo de golpe, criminosos anunciam imóveis inexistentes ou que não estão disponíveis para locação e solicitam pagamentos antecipados para “garantir” a reserva.

Em muitos casos, a fraude só é percebida quando o locatário chega ao local e constata que o imóvel não existe ou não está para alugar, gerando prejuízo financeiro, transtornos e frustração.

Alugar casa no litoral do Paraná? Veja dicas

De acordo com o delegado da PCPR Marcondes Ribeiro, uma das principais formas de prevenção é visitar o imóvel antes de fechar negócio ou realizar qualquer pagamento. Ele ressalta ainda a importância de verificar avaliações em sites de hospedagem e buscar referências de pessoas que já tenham utilizado o imóvel.

“É recomendável ainda priorizar a locação por meio de imobiliárias devidamente registradas ou de plataformas reconhecidas e confiáveis. Outra orientação é desconfiar de exigências de pagamento antecipado sem garantias formais, como contrato ou possibilidade de restituição do valor”, reforça.

+ Leia mais Último fim de semana de shows no Litoral reúne sertanejo, rock e música católica

Caiu no golpe do falso aluguel? Saiba o que fazer

Caso a pessoa seja vítima do golpe, a orientação é registrar boletim de ocorrência o quanto antes, seja presencialmente na unidade policial mais próxima ou de forma online, por meio do site da PCPR.

No momento do registro, é fundamental anexar provas, como capturas de tela de conversas, anúncios, comprovantes de pagamento, chaves Pix, CPF ou e-mails utilizados pelos criminosos. Essas informações são essenciais para o avanço das investigações.