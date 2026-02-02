Paraná tem chuvas abaixo da média para janeiro, que teve calor e tornados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os dados consolidados em janeiro pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) apontam que os volumes de chuva ficaram abaixo da média na maioria das estações meteorológicas do estado. As temperaturas, por sua vez, ficaram dentro ou ligeiramente abaixo da média histórica para o mês.

Apenas 5 das 45 estações com mais de seis anos de operação registraram chuvas acima da média em janeiro: Fazenda Rio Grande, Irati, Guaíra, Palotina e Umuarama. As demais 40 estações tiveram volumes dentro ou abaixo da média histórica.

Segundo Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar, o baixo volume de chuvas se deve às massas de ar seco que atuaram sobre o Paraná na primeira quinzena de janeiro, resultando no predomínio de dias mais secos.

Eventos climáticos extremos

Janeiro também foi marcado por tempestades severas no Paraná. Dois tornados foram registrados e classificados pelo Simepar: um F1 em Mercedes no dia 1º, e um F2 em São José dos Pinhais no dia 10, que causou danos em 350 residências. Além disso, quatro casos de nuvem funil foram observados em diferentes regiões do estado ao longo do mês.

As temperaturas mais altas de janeiro foram registradas no dia 3 no Litoral, chegando a 39,6°C em Antonina. Já as mais baixas ocorreram no dia 5 no Sul do estado, com 8,4°C no Distrito de Horizonte, em Palmas. Várias cidades registraram as temperaturas mais baixas para janeiro desde a instalação de suas estações meteorológicas.

O meteorologista Reinaldo Kneib explica que as massas de ar seco que predominaram no início de janeiro eram menos aquecidas, o que contribuiu para conter a elevação das temperaturas no estado.