Último fim de semana de shows no Litoral reúne sertanejo, rock e música católica

O Litoral do Paraná se aproxima do último final de semana de shows após receber 2,3 milhões de pessoas. A programação de encerramento traz oito atrações que vão agitar as praias de Matinhos e Pontal do Paraná, no Litoral, entre os dias 6 e 8 de fevereiro. O público terá uma agenda eclética com shows de sertanejo, rock nacional e música católica.

Em Matinhos, Hugo & Guilherme se apresentam na sexta-feira (06/02) às 22h. No sábado (07/02), Zezé Di Camargo & Luciano sobem ao palco no mesmo horário. O domingo (08/02) terá dois shows: Padre Reginaldo Manzotti às 10h e Israel & Rodolffo às 17h.

Já em Pontal do Paraná, as atrações começam na sexta-feira (06/02) com Diego & Arnaldo às 20h, seguidos pelos Paralamas do Sucesso às 22h. No sábado (07/02), João de Souza & Bonifácio se apresentam às 20h, e o Trio Parada Dura encerra a noite às 22h.

A edição de 2026 do Verão Maior Paraná já é considerada a maior da história, superando o público total de 1,8 milhão da temporada anterior. Somente o palco de Caiobá recebeu 2,04 milhões de pessoas em 16 shows, enquanto Pontal do Paraná teve um público de 274 mil pessoas também em 16 apresentações.