Calor altera efeito de medicamentos para diabetes, alerta Sesa

O verão paranaense chegou com força total e quem convive com o diabetes precisa ficar em alerta. O calor da estação pode mexer com o controle glicêmico e descompensar os níveis de açúcar no sangue, aumentando os riscos tanto de hipoglicemia quanto de hiperglicemia, conforme alerta a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná.

O alerta vale para todos os pacientes diabéticos, independentemente do tratamento que seguem – seja com insulina ou medicamentos via oral. Quando o termômetro sobe, o corpo reage de forma diferente aos medicamentos.

Para quem depende de insulina, o calor provoca uma vasodilatação que pode acelerar a absorção do hormônio no organismo. Já os pacientes que utilizam antidiabéticos orais podem ter o processamento dos medicamentos e da glicose alterado por conta do calor e da desidratação, afetando diretamente o controle metabólico.

Por isso, a Sesa recomenda um monitoramento mais frequente da glicemia durante os meses mais quentes do ano. Um detalhe importante é que os sintomas causados pelo calor podem facilmente ser confundidos com os de uma crise glicêmica, tornando ainda mais necessária a atenção aos sinais do corpo.

A conservação correta dos medicamentos também merece atenção redobrada nesta época. A insulina, por exemplo, é extremamente sensível à temperatura e pode perder sua eficácia quando exposta ao calor intenso. O recomendado é transportá-la em bolsas térmicas, tomando cuidado para que não entre em contato direto com o gelo. Os comprimidos, por sua vez, devem ser armazenados em locais frescos e arejados, sempre em suas embalagens originais.

Outros cuidados essenciais incluem a atenção especial com os pés, evitando andar descalço em superfícies quentes; manter-se bem hidratado com água; evitar o consumo excessivo de bebidas açucaradas e álcool; e continuar com o fracionamento das refeições, dando preferência para alimentos mais leves.

A Sesa enfatiza que o diabetes requer vigilância constante. Todo o tratamento necessário está disponível gratuitamente na rede pública, incluindo medicamentos e encaminhamentos para especialistas quando preciso. Seguir corretamente as orientações médicas, especialmente em períodos de mudança de rotina como o verão, é fundamental para garantir qualidade de vida e prevenir complicações graves.