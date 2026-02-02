Tributo a Andre Matos reúne gigantes do metal em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba recebe no dia 8 de março de 2026 a turnê “All Metal Stars BR“, um tributo emocionante a Andre Matos que reúne três gigantes do metal nacional: Aquiles Priester, Thiago Bianchi e Edu Ardanuy.

Uma verdadeira constelação do metal brasileiro unida para celebrar a vida e obra de um dos maiores vocalistas que o país já produziu. Não é qualquer turnê: o projeto vai passar por 16 cidades brasileiras durante todo o mês de março.

O que podemos esperar? Um setlist de arrepiar com clássicos da carreira de Andre nas suas diferentes fases, incluindo algumas raridades que quase nunca rolam ao vivo – como “Wuthering Heights”, aquela pérola que os fãs de carteirinha conhecem bem.

E tem mais! Dani Matos, irmão de Andre e atual baixista do Viper, será presença confirmada no palco. Isso traz um componente super especial e emocionante para o show, né? Afinal, é uma celebração que vem do coração.

O time de músicos é de deixar qualquer metaleiro babando: além do trio principal, teremos Guilherme Torres na guitarra e Saulo Xakol no baixo (ambos do Noturnall), e ainda o tecladista Fabio Laguna, que já passou pelo Angra e acompanha o Edu Falaschi. Fabio conhece como ninguém o repertório da fase Andre Matos.

A conexão desses caras com o Andre não é de hoje. Aquiles é aquele baterista monstruoso que dividiu palco com Andre no Angra; Thiago Bianchi emprestou sua voz marcante ao Shaman depois da saída de Andre; e o virtuoso Edu Ardanuy, ex-Dr. Sin, teve Andre como convidado especial em seu DVD. São histórias, vivências e muito respeito pelo legado do cantor.

“Mais do que um show, essa turnê é uma celebração da vida e obra de Andre. Ele foi uma inspiração para todos nós e esta é nossa forma de agradecer e contribuir para seu legado”, afirmam Aquiles, Thiago e Ardanuy.

E a noite em Curitiba promete ser ainda mais especial com a presença da banda convidada Phornax, que vem se destacando no cenário do metal contemporâneo brasileiro. A abertura fica por conta do Krakkenspit, grupo que tem feito barulho acompanhando nomes como Edu Falaschi e Noturnall em turnês recentes.

Tem um detalhe super bacana: a turnê também tem um lado social importante. Os ingressos contam com a opção de ingresso solidário, que dá desconto para quem doar 1 kg de alimento não perecível ou ração para cães e gatos. Tudo que for arrecadado vai para instituições de caridade – metal com responsabilidade social, gente!

Produzida pela Arena Produtora, essa homenagem promete entrar para a história do metal brasileiro. Se você é fã de verdade, não pode ficar de fora dessa celebração única!

Serviço

All Metal Stars – Tributo a Andre Matos em Curitiba

Data: 8 de março de 2026

Local: Hard Rock Café – Curitiba/PR

Atrações: All Metal Stars (Aquiles Priester, Thiago Bianchi e Edu Ardanuy)

Participação especial: Dani Matos (irmão de Andre Matos)

Banda convidada: Phornax

Abertura: Krakkenspit

Ingressos: disponíveis nos formatos inteira, meia-entrada e ingresso solidário (com doação de 1 kg de alimento não perecível ou ração para cães e gatos)

Produção: Arena Produtora