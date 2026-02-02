Rock psicodélico: suecos do Graveyard fazem show em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A banda sueca de hard rock Graveyard está voltando à América Latina e, sim, Curitiba está na rota! O quarteto de Gotemburgo desembarca na capital paranaense no dia 8 de maio para um show no Basement Cultural, como parte da turnê que promove seu mais recente álbum, o “6”.

Olha, se você curte aquele rock pesado com uma pegada retrô e guitarras que parecem contar histórias, essa é sua chance. Joakim Nilsson (voz e guitarra), Jonatan Larocca-Ramm (guitarra), Truls Mörck (baixo) e Oskar Bergenheim (bateria) prometem trazer uma sonoridade mais introspectiva nesse trabalho novo, com foco total nas guitarras – algo que já é marca registrada da banda.

Não vão faltar os clássicos! O repertório também deve incluir aquelas pérolas dos discos “Hisingen Blues” e “Peace” que a galera sempre espera ouvir.

E tem mais: a abertura do show fica por conta da banda paulista Bike, um grupo de rock psicodélico e experimental que vem fazendo barulho desde 2015. Eles vão apresentar material dos lançamentos mais recentes, principalmente do álbum “Noise Meditations”, que saiu em setembro do ano passado.

A turnê, organizada pela Xaninho Discos, vai percorrer oito cidades latino-americanas. Os ingressos para o show de Curitiba já estão disponíveis na plataforma 101Tickets. Então, se você não quer ficar de fora dessa experiência sonora que mistura o melhor do hard rock com elementos vintage, é melhor garantir seu lugar logo.

Serviço

Graveyard em Curitiba

Data: 08 de maio de 2026

Local: Basement Cultural

Endereço: R. Des. Benvindo Valente, 260 – São Francisco, Curitiba

Horário: a partir das 19h

Classificação etária: 18 Anos

Ingressos: a partir de R$ 170

Venda online/Informações: https://101tickets.com.br/events/details/Graveyard-em-Curitiba-08