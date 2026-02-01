Inner Circle agita multidão de 153 mil pessoas em show gratuito em Matinhos

A banda jamaicana Inner Circle realizou um show agitado na noite de sábado (31/01) em Matinhos, litoral do Paraná, reunindo 153 mil pessoas na praia. O evento gratuito faz parte do festival Verão Maior Paraná.
Formado no final dos anos 1960 em Kingston, Jamaica, o Inner Circle é um dos principais nomes do reggae internacional. O grupo já vendeu cerca de 2 milhões de discos e conquistou um Grammy de melhor álbum de reggae em 1993 com “Bad Boys”.
O vocalista Ian Lewis abriu o show cumprimentando o público em português: “Olá, Paraná! Vocês estão prontos?”. Durante a apresentação, a banda tocou seus maiores sucessos como “Games People Play”, “Black Roses” e “Sweat (A La La La La Long)”, além de versões de clássicos como “Let It Be” dos Beatles.
Fãs de diferentes gerações compareceram ao evento. Felipe Torquato, morador de Guaratuba, destacou a combinação entre reggae e praia. Já Adriano Gonçalves Ferreira veio de Curitiba especialmente para o show, ressaltando a raridade de atrações internacionais gratuitas na região.
Esta foi a segunda atração internacional do Verão Maior Paraná 2024. Duas semanas antes, o Gipsy Kings by André Reyes reuniu 105 mil pessoas no mesmo local. O festival segue com programação gratuita nas praias paranaenses.