Banda jamaicana

Inner Circle agita multidão de 153 mil pessoas em show gratuito em Matinhos

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 01/02/26 09h22
show inner circle matinhos
Foto: Ari Dias/AEN

A banda jamaicana Inner Circle realizou um show agitado na noite de sábado (31/01) em Matinhos, litoral do Paraná, reunindo 153 mil pessoas na praia. O evento gratuito faz parte do festival Verão Maior Paraná.

Formado no final dos anos 1960 em Kingston, Jamaica, o Inner Circle é um dos principais nomes do reggae internacional. O grupo já vendeu cerca de 2 milhões de discos e conquistou um Grammy de melhor álbum de reggae em 1993 com “Bad Boys”.

O vocalista Ian Lewis abriu o show cumprimentando o público em português: “Olá, Paraná! Vocês estão prontos?”. Durante a apresentação, a banda tocou seus maiores sucessos como “Games People Play”, “Black Roses” e “Sweat (A La La La La Long)”, além de versões de clássicos como “Let It Be” dos Beatles.

+ Leia mais

Fãs de diferentes gerações compareceram ao evento. Felipe Torquato, morador de Guaratuba, destacou a combinação entre reggae e praia. Já Adriano Gonçalves Ferreira veio de Curitiba especialmente para o show, ressaltando a raridade de atrações internacionais gratuitas na região.

Esta foi a segunda atração internacional do Verão Maior Paraná 2024. Duas semanas antes, o Gipsy Kings by André Reyes reuniu 105 mil pessoas no mesmo local. O festival segue com programação gratuita nas praias paranaenses.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google