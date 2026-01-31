Multidão em Matinhos: Ana Castela bate recorde com 228 mil fãs

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A cantora Ana Castela reuniu um público de 228 mil pessoas em seu show na noite de sexta-feira (30) em Matinhos, durante o festival Verão Maior Paraná. Aos 22 anos, a artista protagonizou um dos maiores públicos da história do evento gratuito promovido pelo Governo do Estado.

Fãs de várias cidades e estados enfrentaram longas horas de viagem e espera para garantir um lugar privilegiado. A dedicação foi recompensada com um show energético, onde Ana cantou seus maiores sucessos, interagiu com o público e até improvisou um clima de carnaval.

Foto: Igor Jacinto/Vice Governadoria

O público era formado em grande parte por famílias, crianças e adolescentes. Muitos pais e avós acompanharam os jovens fãs, que chegaram cedo e enfrentaram sol e chuva para ver a cantora de perto. A oportunidade de assistir gratuitamente a um show desse porte foi destacada como um diferencial do festival.

Com essa apresentação, Ana Castela entra para o grupo de recordistas do Verão Maior Paraná. Seu público de 228 mil pessoas fica atrás apenas de Alok (338 mil) e Gusttavo Lima (265 mil) na edição de 2026. Entre as mulheres, assume o primeiro lugar, superando Simone Mendes, que havia reunido 152 mil pessoas em 2024.

O Verão Maior Paraná continua neste sábado (31) em Matinhos, com shows da banda jamaicana Inner Circle e Os Paralamas do Sucesso a partir das 20h, fechando o penúltimo fim de semana da programação.

