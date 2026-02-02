Mocidade Azul apresenta enredo sobre sonhos para Carnaval de Curitiba 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Mocidade Azul, atual campeã e maior vencedora do Carnaval de Curitiba, apresentou seu enredo para os desfiles de 2026, que acontecerão nos dias 14 e 15 de fevereiro na Rua Marechal Deodoro, no Centro. Com o tema “Dormimos Só Para Descansar, Sonhar Sonhamos Acordados!”, a escola abordará o poder transformador dos sonhos e da imaginação na sociedade.

A agremiação, que desfilará às 2h20 da madrugada de domingo, levará à avenida 600 componentes, três carros alegóricos e dois tripés. O desfile homenageará grandes sonhadores da história e movimentos sociais que buscaram construir novos mundos, utilizando elementos cenográficos como bolas simbolizando bolhas de sabão e asas representando a leveza dos sonhos.

Marcelo Barbosa, diretor da Mocidade Azul, explica: “Esperamos envolver o público no poder transformador do sonho, reafirmando a importância de nunca deixar de sonhar com um mundo melhor”. Ele também destaca a relevância do tema no contexto pós-pandêmico, onde muitas pessoas ainda estão se reconstruindo.

Fundada em 1972, a Mocidade Azul é a escola mais antiga do Grupo Especial e acumula 24 títulos no Carnaval de Curitiba. Além dos desfiles, a agremiação mantém projetos socioculturais ao longo do ano, como oficinas de artes carnavalescas e ações solidárias.

Os desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Curitiba 2026 devem atrair cerca de 50 mil pessoas nos dois dias de evento. Outras quatro escolas também participarão da competição: Imperatriz da Liberdade, Acadêmicos da Realeza, Enamorados do Samba e Deixa Falar.