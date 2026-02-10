Aeroportos do Paraná devem receber mais de 172 mil passageiros durante Carnaval

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os principais aeroportos do Paraná se preparam para receber mais de 172 mil passageiros durante o Carnaval de 2026, um aumento de 12% em relação ao ano anterior. O período considerado vai da sexta-feira de Carnaval (13/02) até a quarta-feira de Cinzas (18/02).

O Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, espera o maior movimento, com mais de 93 mil passageiros, um crescimento de 11,74% em comparação com 2025. Estão previstas 670 operações aéreas, incluindo 29 voos internacionais que devem movimentar mais de 3,4 mil passageiros.

Em Foz do Iguaçu, a expectativa é de 45 mil passageiros, 12% a mais que no ano passado, com 280 pousos e decolagens programados. Os aeroportos regionais também preveem aumento: Londrina espera quase 10 mil passageiros (12% a mais), Maringá projeta 16,3 mil (18% de aumento) e Cascavel estima 7,5 mil (24% de crescimento).

O setor hoteleiro do Litoral já tem 90% dos leitos reservados para o feriado, enquanto em Curitiba as reservas chegam a 70%. A Confederação Nacional do Comércio prevê que o Carnaval movimente cerca de R$ 712 milhões no Paraná este ano.