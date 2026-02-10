Caiobanda e Olodum; após sucesso do Verão Maior, Matinhos divulga programação de Carnaval

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Matinhos anunciou a programação do Carnaval 2026, que promete ser a maior festa popular da cidade. O evento, chamado de Folia Matinhos 2026, combinará blocos de rua tradicionais com trios elétricos e terá como atração principal o show do grupo baiano Olodum no dia 20 de fevereiro, durante o Ressacão.

A folia em Matinhos e Caiobá começará às 21h nos dias de festa. No sábado (14/02), a Matinbanda abre as celebrações com concentração no Sesc. No domingo (15/02), a Caiobanda sairá da Rua Alvorada. Na segunda-feira (16/02), o Carnafolia encerrará o ciclo dos blocos tradicionais, também partindo do Sesc.

+ Alerta no Carnaval! Polícia reforça orientações contra novos golpes durante grandes eventos

Uma novidade para 2026 é a descentralização da festa com trios elétricos percorrendo os balneários. No dia 14, o trajeto será da Rotatória ao Riviera. No dia 15, do Riviera ao Flórida. E no dia 16, do Balneário Junara até o Gaivotas, levando a festa por toda a extensão da orla.

O encerramento da temporada de verão acontecerá na sexta-feira, 20 de fevereiro, com o Ressacão de Carnaval na Avenida Atlântica. O grupo percussivo Olodum, de Salvador, será a atração principal do evento.

+ Veja mais: Carnaval com festa tranquila para a família? Você vai se surpreender com este destino

Programação detalhada

Matinhos – Caiobá (Início 21h):

14/02 (Sábado): Matinbanda – Concentração no Sesc

15/02 (Domingo): Caiobanda – Concentração na Rua Alvorada

16/02 (Segunda): Carnafolia – Concentração no Sesc

20/02 (Sexta): Ressacão com Olodum – Avenida Atlântica

Balneários (Trios Elétricos – Início 21h):

14/02: Da Rotatória até o Riviera

15/02: Do Riviera até o Flórida

16/02: Do Junara até o Gaivotas