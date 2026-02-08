Carnaval com festa tranquila para a família? Você vai se surpreender com este destino

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Puerto Iguazú já se prepara para um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da cidade fronteiriça, localizada na província de Misiones, Argentina, que abriga o lado argentino das Cataratas do Iguaçu. Representantes dos blocos carnavalescos e da prefeitura definiram a programação do Carnaval Cataratas de Alegría 2026, que será realizado entre os dias 13 e 16 de fevereiro, com desfiles na tradicional Costanera Eduardo Arrabal, às margens do Rio Iguaçu, próximo à região central.

O evento reforça a integração cultural na tríplice fronteira. Brasileiros e paraguaios costumam atravessar a fronteira para acompanhar os desfiles argentinos, ampliando o caráter multicultural da festa. A organização aposta na manutenção do envolvimento popular para consolidar o Carnaval Cataratas de Alegría como uma das principais manifestações culturais do norte da província de Misiones.

Tradicionalmente chamado de Cataratas de Alegría, o carnaval de Puerto Iguazú é caracterizado como um evento popular e familiar, que privilegia a ocupação do espaço público e a convivência entre diferentes gerações. Ao longo do ano, os ensaios movimentam bairros da cidade e envolvem dezenas de integrantes, entre músicos, dançarinos, costureiras e equipes de apoio.

Na sexta-feira (13), sábado (14) e domingo (15), ocorrem os desfiles competitivos das comparsas — como são chamados os blocos na Argentina. Já na segunda-feira (16), o público acompanha a cerimônia de encerramento e a premiação dos vencedores, no Anfiteatro Ramón Ayala, um dos principais espaços culturais da cidade.

Nesta edição, seis blocos estão confirmados: Banda Norte, Batuke, Arco Iris, San José, Abiarú e Yaguareté. Cada grupo terá até uma hora para ocupar a avenida, apresentando coreografias, fantasias, bateria e enredos que valorizam a identidade cultural local. As apresentações começam às 20h e seguem até a madrugada.

Puerto Iguazú tem carnaval de rua com ingresso a R$ 18

O carnaval de Puerto Iguazú neste ano terá um formato diferente em relação ao financiamento. Diante das restrições orçamentárias enfrentadas pelo município, os custos da estrutura serão assumidos integralmente pelos blocos e pela comissão organizadora.

Para viabilizar o evento, será cobrada entrada no valor de P$ 5 mil, o equivalente a cerca de R$ 18, com gratuidade para crianças de até 10 anos. Outra medida anunciada é a proibição da entrada com bebidas e alimentos trazidos de fora. A alimentação ficará concentrada em uma praça gastronômica montada pelos blocos, estratégia que busca reforçar a arrecadação e contribuir para a sustentabilidade do evento.

A expectativa de público é considerada modesta, mas compatível com a realidade financeira da edição deste ano. Segundo a organização, a estimativa é de cerca de 1,5 mil pessoas na primeira noite, podendo chegar a aproximadamente 3 mil no segundo dia, com público em torno de 2 mil pessoas na última noite de desfiles.

De acordo com Teresa Torres, representante do bloco Banda Norte e da comissão organizadora, o evento está sendo organizado dentro das possibilidades atuais. “Estamos atravessando um momento de forte pressão econômica. Não conseguimos fazer o carnaval do jeito que gostaríamos, mas estamos trabalhando com muita humildade, junto às pessoas dos bairros e comunidades, para garantir que a festa aconteça”, afirmou.

Apesar de não apresentar o luxo e a grandiosidade dos desfiles das grandes escolas de samba do Brasil, o carnaval argentino se destaca pela proximidade com o público, pela força da percussão e pela mistura de ritmos regionais com influências brasileiras. A festa integra o calendário federal de eventos da Argentina, ao lado de cidades como Buenos Aires, Salta, Jujuy, Entre Ríos e Corrientes.

Localizada em uma das principais portas de entrada do turismo internacional no país, Puerto Iguazú recebe visitantes durante todo o ano por conta das Cataratas do Iguaçu. Durante o carnaval, esse fluxo tende a aumentar, impulsionando setores como hotelaria, gastronomia e comércio.