Verão Maior Paraná gera R$ 110 milhões no PIB do Litoral

O Verão Maior Paraná encerra seu último final de semana com impacto econômico e social gerado nos sete municípios do Litoral paranaense. Para cada real investido pelo Governo do Estado, o retorno foi de R$ 1,19 na economia local, resultando em um incremento de R$ 110 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) da região. Os números foram apurados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), considerando os investimentos totais de R$ 92,7 milhões apresentados nos orçamentos dos órgãos estaduais.

A edição 2025/2026 do Verão Maior Paraná iniciou em 19 de dezembro com uma programação diversificada de shows nacionais e internacionais, atividades esportivas, ações de lazer, reforço na segurança pública e investimentos em saúde, sustentabilidade, acessibilidade e infraestrutura. A estimativa é de que 3 milhões de pessoas tenham sido alcançadas apenas em janeiro, após um Réveillon que reuniu 2 milhões de pessoas.

Os fins de semana consecutivos de shows com artistas de renome nacional e internacional atraíram 2,3 milhões de pessoas aos palcos montados em Matinhos e Pontal do Paraná. Com atrações como Alok, Ana Castela, Zezé di Camargo & Luciano, Belo, Paralamas do Sucesso, Gipsy Kings by Andre Reyes e Inner Circle, o evento consolidou-se como o maior festival de verão gratuito do Brasil.

Os postos fixos instalados em sete pontos do Litoral e outros três na Costa Noroeste atingiram números recordes, com 2,3 milhões de atendimentos entre 28 de dezembro e 1º de fevereiro.

Os espaços coordenados pela Secretaria de Estado do Esporte ofereceram infraestrutura para aulas de ginástica, funcional e ritmos variados, recreação infantil e familiar, torneios esportivos, gincanas, empréstimo de materiais esportivos, além de modalidades livres como vôlei de praia, beach tennis, futebol de areia e teqball, e equipamentos especiais como muro de escalada e tirolesa.

A programação incluiu ainda os Palcos Sunset, que entre 2 e 31 de janeiro ofereceram 52 shows gratuitos com artistas paranaenses em Caiobá, Guaratuba, Shangri-lá, Porto Rico e Porto São José.