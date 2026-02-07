Defesa Civil dispara alerta de tempestade severa para Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um alerta meteorológico disparado nos celulares pela Defesa Civil preocupou os moradores de Curitiba e região metropolitana no final da tarde deste sábado (07/02). A chuva chegou forte já em alguns bairros. Depois de um dia de sol e calor que atingiu a máxima de 30,7º C na capital paranaense, uma forte área de instabilidade com pancadas de chuva e descargas elétricas caminhou para a região.

De acordo com o alerta de Defesa Civil, tempestades pontualmente severas podem atingir Curitiba e região metropolitana nas próximas horas. A orientação é se proteger e buscar abrigo. Há riscos de rajadas de vento fortes e queda de granizo.

Segundo o boletim da meteorologista Júlia Crepaldi Munhoz, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a análise das imagens de satélite revelam um cenário de instabilidade atuando na metade sudoeste do Paraná. A tempestade caminha para Curitiba, região metropolitana e também Litoral.

O alerta enviado pela Defesa Civil, que teve início às 17h15, permanece em vigor até às 20h15 deste sábado.