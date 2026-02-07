Apps de bancos sofrem instabilidade e deixam clientes na mão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Clientes de diversos bancos enfrentaram uma manhã complicada neste sábado (07/02), com dificuldades para acessar aplicativos e realizar operações bancárias. Os problemas persistiram por aproximadamente duas horas, afetando milhares de correntistas em todo o país.

A instabilidade nos serviços digitais começou por volta das 11h30 e se estendeu até o início da tarde, quando a maioria dos sistemas começou a normalizar, por volta das 13h30. Durante esse período, clientes relataram falhas no login, lentidão e indisponibilidade para realizar transações, especialmente via Pix.

De acordo com o Downdetector, site especializado em monitorar falhas em serviços digitais, foram registradas mais de 10 mil reclamações durante o período crítico. Entre as instituições financeiras afetadas estavam grandes bancos como Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil, além de bancos digitais como Nubank, Banco Inter, C6 Bank e PicPay.

A instabilidade generalizada provocou uma onda de manifestações nas redes sociais, com usuários expressando frustração pela impossibilidade de realizar transações em pleno final de semana, justamente quando muitos aproveitam o tempo livre para organizar suas finanças ou fazer compras.

As primeiras notificações de erro começaram a surgir por volta das 11h30, quando clientes tentaram acessar seus aplicativos bancários para realizar operações rotineiras e se depararam com mensagens de erro ou telas de carregamento que não completavam o processo.