Falta d’água em Curitiba e região: saiba os bairros afetados

Moradores de diversos bairros de Curitiba e Almirante Tamandaré podem enfrentar problemas no abastecimento de água neste sábado (07/02). A Sanepar informou que problemas operacionais em uma das unidades do sistema de distribuição estão causando falta d’água e oscilação de pressão na rede.

Em Curitiba, os bairros afetados são Santa Felicidade, Butiatuvinha, Cascatinha, São Braz, Orleans, Santo Inácio, Lamenha Pequena, Pilarzinho e São João. Já em Almirante Tamandaré, o problema atinge as regiões do Jardim Buenos Aires, Lamenha Grande, São Jorge/Cachoeira, Solar Tanguá/Nossa Senhora do Pilar, Tanguá, Santa Maria e Santa Fé.

As equipes técnicas da companhia já estão trabalhando para resolver a situação. A previsão é que o fornecimento seja normalizado até o início da manhã de domingo (08/02).

A Sanepar orienta que, durante esse período de desabastecimento, os moradores façam uso racional da água, priorizando o consumo para alimentação e higiene pessoal. Os mais afetados serão os imóveis que não possuem caixa-d’água.

Segundo recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), cada residência deveria ter uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, quantidade suficiente para atender até quatro pessoas por um período mínimo de 24 horas.

Para mais informações ou registrar ocorrências, os clientes podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Para o atendimento, é necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula.