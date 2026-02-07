Rua no Capão Raso será interditada para obras do Novo Inter 2

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta segunda-feira (9/2), a Rua Deputado Naby Paraná, no bairro Capão Raso em Curitiba, será interditada entre as ruas Bortolo Gusso e Antônio Freitas Barbosa para obras do Novo Inter 2. O bloqueio, que deve durar cinco meses, permitirá intervenções de terraplanagem, drenagem, pavimentação, instalação de fibra óptica e construção de calçadas em um trecho de aproximadamente 680 metros.

A interdição faz parte das obras do Lote 2 – Pacote 2 do programa de modernização do Inter 2, uma linha de ônibus de alta demanda que atende 28 bairros e transporta cerca de 181 mil passageiros diariamente. O projeto total abrange mais de 38 km de obras, com investimentos de US$ 106,7 milhões financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contrapartidas do município.

Para os motoristas que precisam circular pela região, a prefeitura recomenda dois desvios alternativos:

1. Pela Rua Vereador Adeato Volpi, seguindo pela Rua José Dorigo e Rua José Gomes de Abreu.

2. Pela Rua Bertoldo Gusso, seguindo pela Reinaldo Gusso, Rua Manoel Linhares de Lacerda e Rua Professor João Mazzarotto.

A empresa responsável pela obra ficará encarregada da sinalização necessária no local. A partir de 9 de março, as intervenções na Deputado Naby Paraná se estenderão para o trecho entre as ruas Antônio Freitas Barbosa e Professor João Mazzarotto, com previsão de duração de um mês.

O projeto do Novo Inter 2 integra o PRO Curitiba, programa de investimentos em infraestrutura e serviços públicos da cidade, que prevê aplicação de R$ 6 bilhões em diversas áreas como pavimentação, requalificação, manutenção, educação, habitação, saúde e trânsito.