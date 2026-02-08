Polícia do Paraná orienta registro online de perda de placa veicular

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) reforça a orientação para que proprietários de veículos que perderam ou tiveram a placa extraviada realizem o registro de boletim de ocorrência online, caso o fato tenha ocorrido no estado. Essa medida é especialmente importante em períodos de chuvas intensas e alagamentos, quando tais situações tendem a ser mais frequentes.

O registro deve ser feito assim que a ausência da placa for notada, prevenindo possíveis problemas relacionados ao uso indevido por terceiros. Além disso, o boletim de ocorrência facilita a devolução da placa ao proprietário caso ela seja encontrada.

A PCPR também orienta que placas encontradas sejam entregues em uma unidade policial. Esses itens são armazenados adequadamente e verificados nos sistemas da instituição, permitindo a identificação do proprietário para eventual devolução.

O boletim de ocorrência pode ser registrado de forma rápida e segura pelo site www.policiacivil.pr.gov.br/BO, na opção para extravio, perda ou furto de placas veiculares. Para quem prefere atendimento presencial ou não tem acesso à internet, o registro pode ser feito em qualquer delegacia da Polícia Civil do Paraná.