Segurança

Polícia do Paraná orienta registro online de perda de placa veicular

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Polícia Civil Tai
- Atualizado: 08/02/26 15h35
Placas perdidas durante enchente. Polícia orienta registro de BO. Foto: Aniele Nascimento / Gazeta do Povo (Arquivo)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) reforça a orientação para que proprietários de veículos que perderam ou tiveram a placa extraviada realizem o registro de boletim de ocorrência online, caso o fato tenha ocorrido no estado. Essa medida é especialmente importante em períodos de chuvas intensas e alagamentos, quando tais situações tendem a ser mais frequentes.

O registro deve ser feito assim que a ausência da placa for notada, prevenindo possíveis problemas relacionados ao uso indevido por terceiros. Além disso, o boletim de ocorrência facilita a devolução da placa ao proprietário caso ela seja encontrada.

+ Leia mais

A PCPR também orienta que placas encontradas sejam entregues em uma unidade policial. Esses itens são armazenados adequadamente e verificados nos sistemas da instituição, permitindo a identificação do proprietário para eventual devolução.

O boletim de ocorrência pode ser registrado de forma rápida e segura pelo site www.policiacivil.pr.gov.br/BO, na opção para extravio, perda ou furto de placas veiculares. Para quem prefere atendimento presencial ou não tem acesso à internet, o registro pode ser feito em qualquer delegacia da Polícia Civil do Paraná.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google