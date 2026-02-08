Navio de cruzeiro traz 645 turistas estrangeiros ao Porto de Paranaguá

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O navio Silver Whisper atracou neste domingo (08) no Porto de Paranaguá, trazendo 360 passageiros e 285 tripulantes, principalmente dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Os turistas, que já passaram pela Argentina e Balneário Camboriú, intensificam o movimento do Verão Maior Paraná no Litoral.

A Guarda Portuária garantiu a segurança na área do porto para que os visitantes pudessem realizar passeios e retornar com tranquilidade. Os destinos incluíram a Ilha do Mel, Curitiba (com passeio de trem pela Serra do Mar), centro histórico de Paranaguá, Antonina e Morretes.

Bibiana Antoniacomi, proprietária da agência de receptivos Special Paraná, destacou a oportunidade de apresentar o Litoral paranaense a cada cruzeiro que chega. “As pessoas sempre ficam muito felizes, porque Paranaguá é uma cidade bem típica brasileira. Temos essa brasilidade para entregar”, afirmou.

O diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, ressaltou que a vinda de navios de cruzeiro fomenta os municípios e desperta o desejo de retorno ao Estado. A Prefeitura de Paranaguá montou um receptivo na região central, oferecendo informações sobre as atrações turísticas locais.

Preparativos para temporada 2026/2027

A Portos do Paraná se prepara para participar da próxima temporada de cruzeiros da MSC. O navio MSC Musica realizará sete escalas entre janeiro e fevereiro de 2026, com expectativa de atrair cerca de 14 mil turistas. Um novo terminal de cruzeiros será construído no Porto de Paranaguá nos próximos anos.

A Guarda Portuária planeja um amplo sistema de fiscalização, incluindo 20 câmeras de monitoramento, uso de cães farejadores e escolta dos ônibus entre o receptivo e o cais. Comerciantes da Ilha do Mel participaram de cursos gratuitos de inglês oferecidos pela Portos do Paraná para melhor atender os visitantes.

O MSC Musica, com capacidade para 3.223 passageiros e 1.014 tripulantes, oferece atrações como piscinas, academia, área infantil, enoteca, cassino e lounges. A retomada da temporada de cruzeiros no Paraná marca um novo capítulo para o turismo na região.