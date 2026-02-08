Debaixo de chuva, Zezé Di Camargo & Luciano atraem multidão a Matinhos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cerca de 54 mil pessoas enfrentaram a chuva para assistir ao show de Zezé Di Camargo & Luciano no Verão Maior Paraná em Matinhos, neste sábado (8). A dupla sertaneja, que completa 35 anos de carreira em 2026, subiu ao palco principal do evento em Caiobá pela terceira vez consecutiva, apresentando seus maiores sucessos.

Apesar do mau tempo, o público cantou e vibrou com hits como ‘É o amor’, ‘Você vai ver’ e ‘Pra mudar a minha vida’. A dupla goiana, que acumula quase 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 4,7 bilhões de visualizações no Youtube, demonstrou satisfação com a receptividade dos fãs.

Zezé destacou a importância do evento: “O Verão Maior é a grande festa do Brasil atualmente. É a 3ª edição que estamos presentes, e sempre reunimos muita gente por aqui”. Luciano expressou gratidão: “Isso representa muito pra gente, por parte da população e desse Estado”.

Fãs como Julia Albini Andrioli, de 15 anos, chegaram cedo para garantir um bom lugar. “Saí de Paranaguá às 11h para assistir, eles fazem parte da minha infância”, explicou a estudante. Marcelaine dos Santos Nunes, de 38 anos, elogiou a estrutura do evento: “Estou impressionada, tá tudo muito bom”.

O Verão Maior Paraná encerra sua programação neste domingo (9), com uma missa celebrada pelo Padre Reginaldo Manzotti às 10h, e um show da dupla Israel & Rodolffo às 17h, ambos em Caiobá.