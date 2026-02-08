Chuva em Curitiba: domingo com tempo fechado e friozinho

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para este domingo (08/02) indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas. Os curitibanos podem esperar chuva leve ao longo do dia, com probabilidade de 65% de precipitação.

A temperatura máxima prevista é de 22°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 17°C. No entanto, a sensação térmica pode chegar a 24°C devido à alta umidade relativa do ar, que deve atingir 86% durante o dia.

O Instituto de Meteorologia alerta para a possibilidade de trovoadas, com 60% de chance de ocorrência. O céu permanecerá encoberto, com 100% de cobertura de nuvens, o que pode resultar em um acumulado de chuva de aproximadamente 7 milímetros ao longo do dia.

Os ventos soprarão do leste, com velocidade média de 10 km/h e rajadas que podem atingir 18 km/h. O índice UV (ultravioleta) será moderado, com valor 5, mas é importante lembrar que mesmo em dias nublados é recomendável o uso de protetor solar.

Para a noite, o tempo em Curitiba deve permanecer nublado, com uma pequena redução na probabilidade de chuva para 25%. A umidade relativa do ar aumentará para 96%, e os ventos mudarão ligeiramente para leste-sudeste, mantendo a velocidade de 10 km/h.

O nascer do sol está previsto para as 5h58, e o pôr do sol ocorrerá às 19h03. A lua estará na fase minguante gibosa, com o nascer da lua previsto para as 23h04 do dia seguinte e o pôr da lua às 12h04 deste domingo.