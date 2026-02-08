Padre Reginaldo Manzotti reúne 38 mil pessoas em Matinhos no Verão Maior

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Padre Reginaldo Manzotti reuniu mais de 38 mil pessoas em uma missa seguida de show no último dia do Verão Maior Paraná 2026, neste domingo (8), em Matinhos, no Litoral do estado. O evento marcou o encerramento da temporada de verão, que durou 40 dias e atraiu cerca de 3 milhões de pessoas para a região.

Conhecido nacionalmente, Manzotti tem grande presença nas redes sociais, com mais de 300 mil ouvintes mensais no Spotify, 1,3 bilhões de visualizações no YouTube e 6,7 milhões de seguidores no Instagram. Durante o evento, os fiéis puderam acompanhar a celebração religiosa e as canções do padre.

O Corpo de Bombeiros auxiliou no conforto do público, utilizando jatos d’água para refrescar os presentes. Gustavo de Jesus Moura Santos, 14 anos, veio de Paranaguá especialmente para o show. “Vim algumas vezes ver os shows do Verão Maior, mas o do Padre Reginaldo era o que eu estava mais animado para ver”, comentou o adolescente.

Maria de Lurdes, aposentada de 70 anos, chegou às 5h30 da manhã para garantir seu lugar. “Eu estou sempre na missa, acompanho ele e pela primeira vez, vim no Verão Maior Paraná para acompanhá-lo e adorei, tudo muito bem organizado”, disse.

O Verão Maior Paraná 2026 se encerra oficialmente neste domingo, com um show da dupla Israel & Rodolffo previsto para as 17h no palco de Caiobá.