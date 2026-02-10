Bloco Asiático estreia no Carnaval de Curitiba com danças e artes marciais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Carnaval de Curitiba 2026 contará com uma nova atração: o Bloco Asiático, formado por cerca de 100 integrantes das comunidades chinesa e japonesa. O desfile acontecerá no domingo (15/02), às 21h, na Avenida Marechal Deodoro, antes da apresentação das escolas de samba do Grupo de Acesso.

O bloco apresentará manifestações culturais centenárias, divididas em alas que incluem trajes típicos, artes marciais e danças tradicionais. Um dos destaques será a dança dos leões e dos dragões, uma das mais simbólicas manifestações culturais chinesas, originária da Dinastia Han (206 a.C. a 220 d.C.).

José Luís Chong, presidente da Associação Cultural Chinesa do Paraná e idealizador do bloco, explica o objetivo da participação: “A ideia é aproveitar o carnaval para mostrar aos brasileiros um pouco das diferenças culturais de cada comunidade asiática presente na cidade”. Ele também revela planos de incluir a comunidade coreana no desfile a partir do próximo ano.

A comunidade japonesa contribuirá com apresentações de taiko, um instrumento de percussão milenar, além de demonstrações de karatê e exibição de trajes típicos. O taiko, originalmente usado em guerras e rituais religiosos, ganhou destaque em performances coletivas a partir da segunda metade do século 20.

Curitiba abriga a segunda maior comunidade japonesa do Brasil, com mais de 32 mil descendentes, além de uma expressiva comunidade chinesa. A imigração japonesa na cidade teve início por volta de 1915, concentrando-se em bairros como Uberaba, Campo Comprido e Santa Felicidade, e deixando marcas significativas na identidade cultural da capital paranaense.