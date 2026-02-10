Bloqueios no Centro de Curitiba para Desfile das Escolas de Samba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Avenida Marechal Deodoro e ruas próximas no Centro de Curitiba terão bloqueios viários neste sábado (14/2) e domingo (15/2) para a realização do Desfile das Escolas de Samba do Carnaval 2026. As interdições ocorrerão em trechos que variam conforme o horário, para acomodar a estrutura e o trajeto do desfile.

No sábado e domingo, o bloqueio na Marechal Deodoro começará às 12h entre as ruas João Negrão e Marechal Floriano Peixoto. A partir das 17h, a área interditada será ampliada, abrangendo o trecho entre as ruas Mariano Torres e Desembargador Westphalen. Outras ruas próximas também serão bloqueadas a partir das 17h.

As interdições devem seguir até aproximadamente 5h do dia seguinte. Fora desses períodos, o estacionamento rotativo do lado esquerdo da Av. Marechal Deodoro, entre Barão do Rio Branco e Marechal Floriano Peixoto, permanece bloqueado para montagem das estruturas, com o tráfego fluindo pelas duas faixas da direita.

Dez escolas de samba participarão do evento, divididas entre o Grupo Especial e o Grupo de Acesso. A arquibancada terá capacidade para 3 mil pessoas, incluindo espaços reservados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Haverá também uma área exclusiva para idosos, gestantes e pessoas com deficiência próxima à Rua Monsenhor Celso.

Agentes de trânsito orientarão motoristas e pedestres na região. Recomenda-se que condutores evitem a área durante os horários de interdição e busquem rotas alternativas.