Atenção, motoristas!

Bloqueios no Centro de Curitiba para Desfile das Escolas de Samba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 10/02/26 15h03
Centro de Curitiba terá bloqueios para Desfile das Escolas de Samba neste fim de semana.. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

A Avenida Marechal Deodoro e ruas próximas no Centro de Curitiba terão bloqueios viários neste sábado (14/2) e domingo (15/2) para a realização do Desfile das Escolas de Samba do Carnaval 2026. As interdições ocorrerão em trechos que variam conforme o horário, para acomodar a estrutura e o trajeto do desfile.

No sábado e domingo, o bloqueio na Marechal Deodoro começará às 12h entre as ruas João Negrão e Marechal Floriano Peixoto. A partir das 17h, a área interditada será ampliada, abrangendo o trecho entre as ruas Mariano Torres e Desembargador Westphalen. Outras ruas próximas também serão bloqueadas a partir das 17h.

As interdições devem seguir até aproximadamente 5h do dia seguinte. Fora desses períodos, o estacionamento rotativo do lado esquerdo da Av. Marechal Deodoro, entre Barão do Rio Branco e Marechal Floriano Peixoto, permanece bloqueado para montagem das estruturas, com o tráfego fluindo pelas duas faixas da direita.

Dez escolas de samba participarão do evento, divididas entre o Grupo Especial e o Grupo de Acesso. A arquibancada terá capacidade para 3 mil pessoas, incluindo espaços reservados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Haverá também uma área exclusiva para idosos, gestantes e pessoas com deficiência próxima à Rua Monsenhor Celso.

Agentes de trânsito orientarão motoristas e pedestres na região. Recomenda-se que condutores evitem a área durante os horários de interdição e busquem rotas alternativas.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.