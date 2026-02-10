16 bloquinhos agitam o Carnaval de Curitiba nesta semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Preparou a fantasia para brincar nos bloquinhos desta semana? A Tribuna do Paraná reuniu as informações, com a ajuda do coletivo Fotofolia, e montou a programação de bloquinhos de Carnaval por Curitiba. Os bloquinhos começam a agitar a cidade nesta quarta-feira (11/02) e garantem a folia até domingo (15/02). Confira abaixo todos os detalhes:

+ Leia mais Carnaval na Estância Ouro Fino terá atividades infantis, trilhas e trio de samba

Quarta-feira (11/02)

Batom Barato

Tema: De batom

Horário: 15 horas

Local: Rua São Francisco

Sexta-feira (13/02)

Encontro de Blocos

Horário: 19 horas

Local: Praça Osório

Sábado (14/02)

Sambará

Tema: Direito à moradia

Horário: 13 horas

Local: Estrada Velha do Barigui, 3064 – Praça do Sabará

Marginais + Mãos Invisíveis

Tema: Carnaval dos Invisíveis

Horário: 10 horas

Local: Paço da Liberdade

Maracatu Aroeira

Horário: 16 horas

Local: Praça Generoso Marques, 126

Afoxé

Horário: 18 horas

Local: Av. Marechal Deodoro

Púrpura

Horário: 19 horas

Local: Av. Marechal Deodoro

Boêmios e Madames

Horário: 19h40

Local: Av. Marechal Deodoro

Rancho das Flores

Horário: 20h20

Local: Av. Marechal Deodoro

Domingo (15/02)

Devagar & Sempre

Tema: Bloco para jovens cansados, crianças e idosos

Horário: 10 horas

Local: Praça 29 de Março

Fui Pará

Tema: Carna Fui Pará – Rock de Carnaval

Horário: 15h30

Local: Rua Jaime Reis, 480

Segura o Curitiba

Tema: Saída das almas sebosas

Horário: 16 horas

Local: Rua São Francisco, 50

Ecoorquestra

Horário: 19 horas

Local: Av. Marechal Deodoro

Pífanos

Horário:19h40

Local: Av. Marechal Deodoro

Bloco Afropretinhosidade

Tema: Preto Velho e Encantadas

Horário: 20h20

Local: Av. Marechal Deodoro

Bloco Asiático

Horário: 21 horas

Local: Av. Marechal Deodoro



