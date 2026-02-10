16 bloquinhos agitam o Carnaval de Curitiba nesta semana

Preparou a fantasia para brincar nos bloquinhos desta semana? A Tribuna do Paraná reuniu as informações, com a ajuda do coletivo Fotofolia, e montou a programação de bloquinhos de Carnaval por Curitiba. Os bloquinhos começam a agitar a cidade nesta quarta-feira (11/02) e garantem a folia até domingo (15/02). Confira abaixo todos os detalhes:
Quarta-feira (11/02)
Batom Barato
Tema: De batom
Horário: 15 horas
Local: Rua São Francisco
Sexta-feira (13/02)
Encontro de Blocos
Horário: 19 horas
Local: Praça Osório
Sábado (14/02)
Sambará
Tema: Direito à moradia
Horário: 13 horas
Local: Estrada Velha do Barigui, 3064 – Praça do Sabará
Marginais + Mãos Invisíveis
Tema: Carnaval dos Invisíveis
Horário: 10 horas
Local: Paço da Liberdade
Maracatu Aroeira
Horário: 16 horas
Local: Praça Generoso Marques, 126
Afoxé
Horário: 18 horas
Local: Av. Marechal Deodoro
Púrpura
Horário: 19 horas
Local: Av. Marechal Deodoro
Boêmios e Madames
Horário: 19h40
Local: Av. Marechal Deodoro
Rancho das Flores
Horário: 20h20
Local: Av. Marechal Deodoro
Domingo (15/02)
Devagar & Sempre
Tema: Bloco para jovens cansados, crianças e idosos
Horário: 10 horas
Local: Praça 29 de Março
Fui Pará
Tema: Carna Fui Pará – Rock de Carnaval
Horário: 15h30
Local: Rua Jaime Reis, 480
Segura o Curitiba
Tema: Saída das almas sebosas
Horário: 16 horas
Local: Rua São Francisco, 50
Ecoorquestra
Horário: 19 horas
Local: Av. Marechal Deodoro
Pífanos
Horário:19h40
Local: Av. Marechal Deodoro
Bloco Afropretinhosidade
Tema: Preto Velho e Encantadas
Horário: 20h20
Local: Av. Marechal Deodoro
Bloco Asiático
Horário: 21 horas
Local: Av. Marechal Deodoro