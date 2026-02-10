Alegria e folia

16 bloquinhos agitam o Carnaval de Curitiba nesta semana

Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 10/02/26 14h01
Foto: Isabella Mayer/SMCS.

Preparou a fantasia para brincar nos bloquinhos desta semana? A Tribuna do Paraná reuniu as informações, com a ajuda do coletivo Fotofolia, e montou a programação de bloquinhos de Carnaval por Curitiba. Os bloquinhos começam a agitar a cidade nesta quarta-feira (11/02) e garantem a folia até domingo (15/02). Confira abaixo todos os detalhes:

Quarta-feira (11/02)

Batom Barato
Tema: De batom
Horário: 15 horas
Local: Rua São Francisco

Sexta-feira (13/02)

Encontro de Blocos
Horário: 19 horas
Local: Praça Osório

Sábado (14/02)

Sambará
Tema: Direito à moradia
Horário: 13 horas
Local: Estrada Velha do Barigui, 3064 – Praça do Sabará

Marginais + Mãos Invisíveis
Tema: Carnaval dos Invisíveis
Horário: 10 horas
Local: Paço da Liberdade

Maracatu Aroeira
Horário: 16 horas
Local: Praça Generoso Marques, 126

Afoxé
Horário: 18 horas
Local: Av. Marechal Deodoro

Púrpura
Horário: 19 horas
Local: Av. Marechal Deodoro

Boêmios e Madames
Horário: 19h40
Local: Av. Marechal Deodoro

Rancho das Flores
Horário: 20h20
Local: Av. Marechal Deodoro

Domingo (15/02)

Devagar & Sempre
Tema: Bloco para jovens cansados, crianças e idosos
Horário: 10 horas
Local: Praça 29 de Março

Fui Pará
Tema: Carna Fui Pará – Rock de Carnaval
Horário: 15h30
Local: Rua Jaime Reis, 480

Segura o Curitiba
Tema: Saída das almas sebosas
Horário: 16 horas
Local: Rua São Francisco, 50

Ecoorquestra
Horário: 19 horas
Local: Av. Marechal Deodoro

Pífanos
Horário:19h40
Local: Av. Marechal Deodoro

Bloco Afropretinhosidade
Tema: Preto Velho e Encantadas
Horário: 20h20
Local: Av. Marechal Deodoro

Bloco Asiático
Horário: 21 horas
Local: Av. Marechal Deodoro


