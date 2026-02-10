Óleo de cozinha usado vira combustível em projeto no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O óleo de cozinha usado, que muitos ainda consideram apenas um resíduo após a fritura, pode ganhar um destino nobre quando descartado corretamente. Esse produto, quando bem direcionado, transforma-se em matéria-prima valiosa para a produção de biodiesel, contribuindo para soluções sustentáveis no setor de transportes.

É com esse propósito que a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e o programa Óleo Amigo, da Biopower – empresa da JBS Novos Negócios –, mantêm uma parceria focada em educação ambiental e incentivo ao descarte consciente.

Durante quatro semanas de atividades do “Verão Maior Paraná”, no início deste ano, a iniciativa marcou presença nos estandes da Sanepar nos balneários paranaenses. Ali, os visitantes receberam orientações práticas sobre alternativas responsáveis para o reaproveitamento do resíduo. A ação alcançou cerca de 930 pessoas de diversas idades, evidenciando o sucesso dessa parceria.

“A ação reforça nosso compromisso com a conscientização ambiental e o descarte correto do óleo de cozinha usado. A parceria permite orientar a população e evitar que esse resíduo chegue às redes de esgoto. Atuamos como parceiro da sociedade, garantindo a destinação adequada do óleo para a transformação em biodiesel e convertendo educação ambiental em benefícios concretos para todos”, afirma Alexandre Pereira, diretor comercial da Biopower.

Para muitas pessoas, jogar o óleo usado no ralo da pia ainda parece a solução mais simples. No entanto, quando esse resíduo chega à rede coletora, ele resfria e se solidifica, formando verdadeiras barreiras de gordura que obstruem o fluxo do esgoto e causam danos aos recursos hídricos.

Impacto ambiental é alarmante

Um único litro de óleo de cozinha descartado incorretamente pode contaminar até 25 mil litros de água. Por isso, a conscientização sobre práticas adequadas de descarte é essencial, tanto para preservar o meio ambiente quanto para garantir melhor qualidade de vida nas cidades.

“Infelizmente a rede de esgoto ainda recebe muitos resíduos impróprios, o programa Óleo Amigo é uma alternativa excelente e que contribui com o bem-estar de todos, pois além do descarte não parar nas tubulações, ainda produz biocombustível, e todos saem ganhando”, enfatiza Wilson Bley, diretor-presidente da Sanepar.

Sobre o projeto

Criado em 2016, o Óleo Amigo já coletou mais de 45 milhões de litros de óleo de cozinha usado, volume que teria potencial para contaminar mais de 1 trilhão de litros de água caso fosse descartado de forma inadequada. Atualmente, a iniciativa está presente em 113 municípios e conta com cerca de 690 parceiros, entre escolas, empresas e instituições, promovendo oficinas, ações, jogos e palestras voltadas à educação ambiental.

Pontos de coleta

Na região de Curitiba, o Óleo Amigo está localizado próximo à fábrica da Biopower, em Mafra (SC), cerca de 100 km da capital paranaense. O programa também atua em Lins, no interior de São Paulo, além de Campo Verde (MT) – regiões que contam com unidades de produção de biodiesel da Biopower.

Em Curitiba, a coleta física do óleo de cozinha usado é realizada gratuitamente em bares, restaurantes, escolas e outros estabelecimentos geradores do resíduo. Para agendar a retirada, basta entrar em contato pelo WhatsApp (41) 9 9228-9748 ou pelo e-mail oleoamigo.curitiba@jbs.com.br.