Bloco da Inclusão anima Rua da Cidadania do Fazendinha nesta quarta

Por SECOM Tai
- Atualizado: 10/02/26 16h03
Bloco da Inclusão ocupa Rua da Cidadania do Fazendinha.

A Rua da Cidadania Fazendinha/Portão abre sua quadra esportiva nesta quarta-feira (11/2), a partir das 14h, para o 2º Bloco da Inclusão. O evento gratuito é promovido pelo centro Inclusive nas Artes, com apoio do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência (DPcD) da Secretaria de Desenvolvimento Humano e da Administração Regional.

Durante aproximadamente 2h30, os foliões poderão entrar no clima de carnaval com samba e brincadeiras inspiradas nos antigos bailes de salão. O evento é aberto a pessoas com deficiência de todas as idades e seus familiares.

A atração contará com tradução simultânea em Libras (Língua Brasileira de Sinais) feita por intérpretes do DPcD. Para participar, basta comparecer usando fantasia ou roupas confortáveis e leves.

O Bloco da Inclusão acontece na quadra da Rua da Cidadania Fazendinha/Portão, localizada na Rua Carlos Klemtz, 1700. A entrada é gratuita e o evento é indicado para todas as idades.

