Sarah Andrade é eliminada com 69,13% no BBB 26

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A terça-feira de eliminação no BBB 26 terminou com a saída de Sarah Andrade, que recebeu 69,13% dos votos do público em um paredão disputado com Babu Santana e Sol Vega. A veterana se despediu do programa após duas semanas de intensas disputas e alianças que marcaram sua passagem pela casa.

O resultado da eliminação já movimenta os ânimos entre os confinados. Jonas Sulzbach, atual líder, não conteve as lágrimas com a saída de sua aliada, enquanto Babu Santana e Ana Paula começaram a traçar novas estratégias, mirando Gabi e Edilson como possíveis alvos nos próximos paredões.

A madrugada desta quarta-feira foi agitada. Logo após a eliminação, Babu e Jonas protagonizaram um intenso bate-boca, trocando insultos e elevando a temperatura do jogo. O clima de tensão permanece, com alguns participantes, como Alberto Cowboy, levantando teorias sobre um possível paredão falso envolvendo Sarah.

A programação desta quarta-feira (11 de fevereiro) será dedicada à tradicional Festa do Líder, com Jonas como anfitrião. O evento promete ser palco tanto para a celebração quanto para novas articulações de jogo, especialmente sob o efeito do cooler, quando estratégias costumam ser reveladas ou reformuladas.

Os telespectadores que acompanham o programa devem ficar atentos ao horário diferenciado desta quarta-feira. Por conta da transmissão de futebol na TV Globo, o BBB 26 começará mais tarde, por volta das 23h45.

A dinâmica do jogo segue intensa, com os participantes já recalculando rotas após mais esta eliminação, que alterou significativamente o equilíbrio de forças dentro da casa mais vigiada do Brasil.