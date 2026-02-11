Com entrada gratuita, Cascavel sedia megaevento do agronegócio até sexta

Até sexta-feira (13/2), Cascavel realiza o Show Rural Coopavel, que apresenta novas tecnologias e oportunidades para toda a cadeia do agronegócio no Paraná. O evento acontece no Parque Tecnológico Coopavel e reúne mais de 600 expositores nacionais e internacionais em uma área de 720 mil metros quadrados.

Do pequeno ao grande produtor, o encontro promove debates sobre a produção de alimentos sustentáveis e com responsabilidade socioambiental. Para atender a todos os públicos, a feira oferece entrada e estacionamento gratuitos.

Até terça-feira (10/2), 159.426 pessoas já haviam passado pelo evento. A expectativa é de que o número aumente e consolide um novo recorde de público nesta edição. Um dos destaques desta quarta-feira (11/2) é a realização do Iguassu Valley Show, a partir das 11h, no pavilhão do Show Rural Digital.

A programação também inclui palestras sobre proteínas e atividades nas áreas de associativismo, além de reuniões com empresários. Paralelamente, acontecem exposições de novos maquinários voltados à produção no campo e à agropecuária.

O evento ainda conta com atrações para o público infantil, encontros sobre a produção de milho e café e uma ampla área de alimentação. Durante a programação, há degustação de carnes de frango, peixe e suínos, com produtos exclusivos da Coopavel. As proteínas estão disponíveis no Salão Tecnológico da Pecuária, todos os dias, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Serviço

Show Rural Coopavel

Data: até sexta-feira (13/02)

Horário: das 8h às 18h

Local: Parque tecnológico Coopavel, na BR-277, Km 577, em Cascavel

Programação completa no site