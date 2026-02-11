Prefeitura de Curitiba abre inscrições para 30 vagas temporárias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba abre nesta quarta-feira (11/2), às 10h, as inscrições para processo seletivo simplificado visando contratar 27 agentes administrativos e 3 técnicos em contabilidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até sexta-feira (13/2), às 16h, exclusivamente pelo site da Prefeitura. Os candidatos devem ter cadastro no e-Cidadão.

As vagas são para a Secretaria de Desenvolvimento Humano. Para agente administrativo, exige-se Ensino Médio completo, com salário de R$ 3.027,73. Já para técnico em contabilidade, é necessário curso técnico na área e registro no CRC-PR, com remuneração de R$ 11.148,83.

A seleção será feita por análise de títulos e experiência profissional, sem prova de conhecimentos. Os candidatos devem anexar os documentos comprobatórios no ato da inscrição, em formato PDF, JPG ou JPEG. É importante ler atentamente o edital antes de se inscrever.

Das 27 vagas para agente administrativo, 21 são de ampla concorrência, 4 para negros e indígenas, e 2 para pessoas com deficiência. As 3 vagas de técnico em contabilidade são de ampla concorrência.

A Secretaria de Desenvolvimento Humano, criada em 2025, é responsável por políticas de direitos humanos e ações afirmativas para diversos grupos, como pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, migrantes e idosos.