Preso suspeito de usar bebida alcoólica para atear fogo em homem no Centro de Curitiba

Um homem de 63 anos foi preso na noite de domingo (01) após atear fogo em outro homem em situação de rua no Centro de Curitiba. A prisão ocorreu poucas horas após o crime, que chocou moradores e comerciantes da região central da capital paranaense.

Segundo o Tenente Coronel Ronaldo Goulart, a identificação do suspeito foi possível graças ao trabalho de inteligência da polícia e colaboração de testemunhas. “A prisão ocorreu após a identificação do suspeito, que cometeu o crime. Ocorrência foi inicialmente atendida pelo Corpo de Bombeiros. Nossas equipes de inteligência e de policiamento realizaram diligências na região central, buscando identificar e localizar o autor”, explicou o tenente, em entrevista ao Bom Dia Paraná desta segunda-feira (02/03). Confira o flagra abaixo:

Segundo a Polícia o criminoso foi localizado caminhando pela região central no período noturno, usando as mesmas roupas registradas em imagens do momento do ataque. Apesar de ter negado a autoria do crime para a polícia, o homem havia confessado o ato para testemunhas que conheciam ambos os envolvidos.

“Conseguimos identificar o suspeito e ouvir testemunhas. No início da noite, as equipes localizaram o autor próximo ao local do crime, onde ateou fogo na vítima. Tanto o autor quanto a vítima são pessoas em situação de rua”, detalhou o Tenente Coronel.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida oficialmente, mas testemunhas relataram que os dois homens tinham histórico de desentendimentos. “Ele não informou a motivação, mas testemunhas confirmam que os dois tinham desentendimentos, com problemas de relacionamento, culminando no trágico evento ocorrido na manhã de ontem”, afirmou Goulart.

De acordo com as investigações preliminares, o agressor teria utilizado uma bebida alcoólica de alta concentração para atear fogo na vítima, um homem de 43 anos que segue internado. “Pelos elementos apurados, o autor teria utilizado álcool para atear fogo na vítima. Tudo indica que foi utilizada uma bebida de alta concentração alcoólica, com alta inflamabilidade, que é consumida nas ruas”, explicou o oficial.

Após a ação, o agressor se afasta. Em poucos segundos, o homem incendiado se debate para tentar apagar as chamas. Foto: Reprodução/G1/ABS Motos.

Ficha extensa na Polícia

O suspeito possui extensa ficha criminal, com registros por diversos crimes, segundo o tenente. “Constatou-se extensa ficha criminal, com registros por violência doméstica, embriaguez ao volante, lesões corporais, receptação, resistência e desobediência. Tratava-se, portanto, de um indivíduo que representava risco à sociedade, sendo retirado de circulação”, destacou o Tenente Coronel.

Inicialmente autuado por lesão corporal gravíssima, o agressor poderá responder por tentativa de homicídio ou, caso a vítima não resista aos ferimentos, por homicídio consumado. A decisão final sobre a tipificação do crime caberá ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

O suspeito foi encaminhado à central de flagrantes e posteriormente será transferido para o sistema penal, onde aguardará julgamento.