Homem em situação de rua tem corpo incendiado em Curitiba; Vídeo mostra crime!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 43 anos teve o corpo incendiado na manhã deste domingo (1º/3), no Centro de Curitiba. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros do Paraná às 10h39, na Rua Tibagi. A vítima é uma pessoa em situação de rua.

Imagens de câmeras de segurança da região flagraram o momento em que outro homem se aproxima e ateia fogo na vítima, que estava deitada na calçada. Após a ação, o agressor se afasta. Em poucos segundos, o homem incendiado se debate para tentar apagar as chamas. Assista ao vídeo com cenas fortes:

Ao conseguir se levantar, ainda é possível ver fogo concentrado na região do tórax. Um motorista que passava pelo local estaciona o veículo na lateral da via e corre para prestar socorro. Toda a sequência dura menos de um minuto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu ferimentos graves. Segundo informações divulgadas pelo portal G1, o homem teve queimaduras de segundo e terceiro graus na face, tórax, abdômen, dorso e região cervical, totalizando cerca de 35% do corpo atingido. Ele foi encaminhado para atendimento hospitalar.

Homem incendiado em Curitiba: Polícia investiga

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que investiga o caso. “Equipes policiais estiveram no local da ocorrência e também no hospital para onde a vítima foi encaminhada para atendimento médico. A Polícia Científica do Paraná (PCIPR) foi acionada para realizar os levantamentos necessários no ponto onde o fato ocorreu”, diz a nota.

As circunstâncias e a autoria do crime seguem sob investigação. Ainda não foram identificados possíveis suspeitos.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉