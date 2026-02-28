Explosão em Foz: vítima com 80% do corpo queimado vai a Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O personal trainer Eduardo Werneck Stevens, de 31 anos, foi transferido nesta sexta-feira (27/2) para o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba. Ele sofreu queimaduras em cerca de 80% do corpo após uma explosão no apartamento onde morava, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

De acordo com informações divulgadas no telejornal Meio-Dia Paraná, da RPC TV, Eduardo permanece internado em estado gravíssimo. Os primeiros atendimentos foram realizados no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, antes da transferência para a capital.

A explosão ocorreu na noite de quinta-feira (26/2), no quarto andar do edifício. O jovem estava no apartamento com a namorada. Ela não sofreu ferimentos graves, pois estava em outro cômodo no momento da explosão. Minutos antes, o casal preparava o jantar.

Após o impacto, a mulher ajudou Eduardo a descer até o térreo do prédio, onde ele recebeu os primeiros socorros. A explosão foi precedida por um incêndio no imóvel. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

O edifício foi interditado pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros por questões de segurança. A perícia da Polícia Científica deve realizar a coleta de materiais e a análise técnica do local na próxima segunda-feira (2/3), para identificar a origem da explosão e do incêndio.