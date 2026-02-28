Segurança

Guarda Municipal prende foragido que tentava furtar fiação no Centro de Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 28/02/26 12h05
Ação ocorreu no fim da noite de sexta-feira (27/2) no Centro

A Guarda Municipal de Curitiba prendeu um homem foragido da justiça na noite de sexta-feira (27/2), quando ele tentava furtar fiação na região central da cidade. A ação faz parte de uma força-tarefa criada pela corporação para combater esse tipo de crime, que vinha aumentando nas últimas semanas.

O suspeito foi identificado através de imagens de câmeras de segurança do sistema Muralha Digital, analisadas pelo Departamento de Inteligência da Guarda Municipal. Ao ser abordado, constatou-se que ele possuía três mandados de prisão em aberto.

A operação específica contra furtos de fiação foi montada esta semana, visando coibir esses crimes que causam prejuízos à população e afetam serviços públicos e privados. As equipes atuam de forma integrada, utilizando o monitoramento por câmeras para identificar e prender os responsáveis.

Tecnologia no combate ao crime

O sistema Muralha Digital, que integra mais de 2 mil câmeras pela cidade, utiliza reconhecimento facial para identificar pessoas com pendências judiciais. Entre janeiro e 20 de fevereiro deste ano, a Guarda Municipal realizou 128 prisões para cumprimento de mandados judiciais em Curitiba, parte delas com apoio desse monitoramento.

Um exemplo recente ocorreu em 20 de fevereiro, quando um foragido da Justiça foi detido na Rodoferroviária de Curitiba logo após desembarcar de Criciúma (SC). Foi o terceiro caso em menos de um mês de prisão de foragidos no local com auxílio da Muralha Digital.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.