Novo arranha-céu de Curitiba a 3 metros de ser o mais alto da capital

Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 28/02/26 09h58
Foto: reprodução / Instagram @gtbuildingoficial

O novo prédio mais alto de Curitiba alcançou a concretagem do último pavimento estrutural. O OÁS Barigui, empreendimento incorporado pela GT Building e com construção da Thá Engenharia, terá 179 metros de altura e 50 andares quando estiver concluído.

Nesta fase, a torre já está em 149 metros. Para assumir oficialmente o título de mais alto da capital, falta superar o atual recordista, o Universe Life Square, localizado no Centro, que possui 152,58 metros de altura.

De acordo com a construtora, o edifício está com 56% da obra concluída. A fundação já foi finalizada e a estrutura atinge 94% de execução. Os trabalhos de acabamento interno chegaram a 22%, enquanto o externo soma 37%. A previsão de entrega é junho de 2027. 

Localizado a cerca de 750 metros do Parque Barigui, o empreendimento promete vista privilegiada para uma das principais áreas verdes da cidade. Confira, abaixo, como está o andamento da obra:

O último pavimento abrigará um rooftop panorâmico, com área gourmet, champagne bar e luneta para observação do céu. No topo, o 48º andar contará ainda com piscina que percorre toda a extensão do pavimento, além de sauna e espelho d’água.

Na parte residencial, o projeto prevê no máximo dois apartamentos por andar, reforçando a proposta de exclusividade. As unidades terão elevadores privativos e sistema de automação de iluminação, com possibilidade de integração a outras tecnologias, alinhando conforto, segurança e alto padrão construtivo.

